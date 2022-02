von Petra Wunderle

Herr Zöhner, aus 50 Plus 1 wird nichts. Gibt es dann 2023 oder vielleicht auch noch in diesem Jahr ein „50 Plus“?

Nein, das 50+1 hätte noch einen gewissen Reiz und Nähe zum eigentlichen Jubiläumsjahr dargestellt, das wäre noch schön gewesen, aber 50+2 oder 50+3 hat diesen Reiz nicht mehr. Wir wollten aber auch nicht auf das 60-Jährige warten, daher haben wir in der Clique entschieden, dass wir das Jubiläum zu unserem 55-jährigen Bestehen feiern wollen. Das ist dann 2026. Dazu haben wir nun genügend Zeit zur Vorbereitung und Corona wird dann hoffentlich auch kein Hindernisgrund mehr sein.

Bereits 2021 sind die Dinkelberg-Schrate durch die Stadt gezogen, und zwar am Schmutzige Donnerstag zum Wecken der Bevölkerung. Wiederholen Sie das, um so ein bisschen das Gefühl der fünften Jahreszeit zu vermitteln?

Ja, das werden wir wieder so machen. Das Wecken am Dritte Schmutzige Dunschtig hat bei uns Schrate eine sehr lange Tradition, die irgendwann in den 80er Jahren ihren Anfang gefunden hat. In der Regel sind wir circa 15 Schrate, die sich kurz vor sechs Uhr morgens am Kastanienpark zum Wecken der Bevölkerung treffen. Seit einigen Jahren begleiten uns auch die Wasserfall-Dämonen mit bis zu zehn Personen. Die Frauen laufen zum Teil in Altweiberkostümen mit, der Rest Frauen wie Männer in schwarz mit weißen Handschuhen, zum Teil auch mit Hut.

Und wie werden Sie die Menschen aus dem Schlaf holen?

Das wichtigste Utensil beim Wecken ist unsere selbstgebaute Rätsche auf Rädern, die mit manueller Kraftanstrengung durch Drehen der Rätsche einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt und damit die Bevölkerung wecken soll. Übrigens, diese außergewöhnliche Rätsche bauten wir mit Hilfe des inzwischen verstorbenen Adolf Eckenstein in seiner eigenen Werkstatt.

Was ist Sinn und Zweck der Übung?

Mit dem Wecken wird die Bevölkerung auf den Beginn der Fasnacht hingewiesen. Pünktlich zum ersten Glockenschlag wird unser Ehrenvorsitzender Günter Lützelschwab mit einem Spruch die heiße Phase der Fasnacht einläuten.

Und wie geht es dann weiter?

Nach der kurzen Ansprache kommt die Rätsche zum Einsatz und das Wecken beginnt. Dann machen wir uns auf den Weg durch die Innenstadt, im Radius Oberrheinplatz/Campus/Karl-Fürstenberg-Straße/Friedrichsplatz. Das Wecken geht bis etwa acht Uhr, danach wird gemeinsam gefrühstückt. Beim Laufen wird ständig die Rätsche manuell von Hand gedreht und „Narro am Rhy mir sin debi“ gerufen. Um 9.30 Uhr treffen sich alle Schrate am Kastanienpark und bauen das Nötige für das Mehlsuppe-Essen – welches von der Höllhooge-Bruet gespendet wird – auf. Mehlsuppe und Getränke gab es stets auf Spendenbasis und der Erlös ist für den Narrensamen.

Zur Person Jürgen Zöhner, 59 Jahre, ist Quality Assurance Manager und steht seit 13 Jahren an der Spitze der Dinkelberg-Schrate, die aktuell 26 Aktiv- Mitglieder zählt. Zur Clique Der Dinkelberg-Schrate ist eine dem Wurzelsepp ähnliche Gestalt, er ist ein urwüchsiger Waldgeist mit dunkelgrünem Wollpullover, einer mit farbigen Filzblättern benähten Jutehose, mit Fell überzogenen Schuhen und einer markanten Maske.

Wenn Sie vergleichen mit den Vor-Corona-Jahren, ist da ein Unterschied im Verhalten der Bevölkerung zu erkennen?

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass das Wecken in den vergangenen normalen Jahren immer weniger Begeisterung bei der Bevölkerung ausgelöst hat. Meistens waren wir alleine unterwegs und trafen nur andere Fasnachtscliquen. Man hatte schlichtweg das Gefühl, das dieses Wecken und die Tradition niemanden mehr in der Bevölkerung interessiert. Lediglich beim Mehlsuppe-Essen spürte man Interesse. Im letzten Jahr war das dann irgendwie anders. Trotz Corona waren wir zum Wecken unterwegs und es haben doch einige Personen aus den Fenster zugeschaut und auf den Fasnachtsspruch „Narro am Rhy“, mit „mir sin debi“ geantwortet.

Das hat Sie sicher gefreut, oder?

Ja, da hatten wir das Gefühl, dass sich die Leute über unseren Fasnachtsbeitrag gefreut haben. Ich bin gespannt wie es dieses Jahr sein wird, wenn wir am Dritte Schmutzige Dunschtig wieder das Wecken durchführen. Wir freuen uns darauf, mit dem Wecken ein wenig Fasnachtsgefühl an die Bevölkerung zu geben. Auf die Mehlsuppe muss aber leider erneut verzichtet werden.