von Verena Pichler

Wenn die Stadt Rheinfelden ein neues Baugebiet ausweist oder einer Nachverdichtung zustimmt, muss sie bisher verschiedene Faktoren beachten – etwa Grenzwerte beim Lärm. Von nun an wird die Stadt bei ihren Planungen auch darauf achten, dass die Neubauten keine Luftströme stören. Denn diese sind unter anderem für das Stadtklima von essenzieller Bedeutung.

Hintergrund

Vor zwei Jahren hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, eine Stadtklimaanalyse in Auftrag zu geben. 51.000 Euro hat die Untersuchung gekostet, 65 Prozent davon wurden über das Land gefördert. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurden die Ergebnisse nun vorgestellt.

Analyse

Gegenstand der Analyse, die das Büro Richter und Röckle aus Freiburg übernommen hat, sind die Zusammenhänge zwischen thermisch und lufthygienisch belastenden Räumen und den dazu gehörenden Ausgleichsräumen. Das heißt: Die Meteorologen haben untersucht, in welchen Teilen der Stadt es besonders warm und stickig ist und welche Faktoren dazu beitragen können, dass sich das Klima verbessert beziehungsweise nicht noch weiter verschlechtert.

Erkenntnisse

„Der Klimawandel findet auch in Rheinfelden statt“, sagte Diplom-Meteorologe Rainer Röckle, der gemeinsam mit seiner Kollegin Christine Ketterer in die Sitzung gekommen war. Im Mittel werde es auch in der Stadt wärmer werden, wobei dies weniger problematisch sei als die Zunahme an Wetterextremen. So geht die Analyse zum Beispiel davon aus, dass es im Jahr 2100 knapp 50 Hitzetage – also mehr als 30 Grad – geben wird. Gerade diese Hitzetage seien für den menschlichen Organismus extrem belastend.

Stadtklima konkret Für das Plangebiet „Östlich Cranachstraße“ haben die Meteorologen konkrete Vorschläge gemacht, wie die Stadt bereits in der Planung klimatische Belange berücksichtigen kann. Denn noch ist die Betroffenheit der Nollinger laut Analyse aufgrund der Einwohnerdichte im mittleren Bereich. Auch die thermische Belastung ist vergleichsweise gering. Die lufthygienische Belastung nimmt in Richtung B 316 zwar zu, allerdings sind Puffer durch Grünzonen vorhanden. Klimarelevant sind die Obstwiesen. Das geplante Gebiet im Osten des Stadtteils – noch ist es eine teils landwirtschaftlich genutzte Fläche mit Baumbestand – greift in die Durchlüftung Nollingens ein. Um das bodennahe Durchströmen von Kaltluft zu fördern, sollte die Stadt auf eine Ost-West-Riegelbebauung verzichten und die Gebäudehöhe den umliegenden Häusern anpassen. Außerdem sollte die Versiegelung gering gehalten werden, etwa bei Stellplätzen. Auch Dach- und Fassadenbegrünung tragen zu gutem Klima bei. Der Baumbestand sollte, wo möglich, erhalten werden. Zuletzt empfehlen die Experten eine Aufwertung des Linsenbachs.

Neben der Temperatur wurde auch die Belastung der Luft mit Schadstoffen untersucht. Der Grenzwert von Stickstoffdioxid (NO 2 ) liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, an diesen Wert heran kommt die Stadt nur auf Hauptverkehrsstraßen, die aber nicht beurteilungsrelevant seien, so Röckle. Die Meteorologen kamen bei ihrer Analyse auf einen Ansatzwert von 18 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter. Die Betroffenheit dieser thermischen und lufthygienischen Belastung ist in der Kernstadt ungleich höher als in den Randlagen.

Lösungen und Maßnahmen

Entlastend, vor allen Dingen am nördlichen Stadtrand, wirken die sogenannten Kaltluftströme, die abends bodennah vom Dinkelberg herunter wehen und sowohl die Schadstoffe „wegtransportieren“ als auch die Temperaturen senken. „Diese Kaltluftströmungen sind in stark betroffenen Gebieten heilig“, so Röckle. Mit jeder weiteren Bebauung schwäche man jedoch diese Ströme, denn die Luft treffe auf Hindernisse und verlangsame sich.

Nachverdichtung nicht immer sinnvoll

„Vor diesem Hintergrund macht Nachverdichtung dort keinen Sinn“, so Röckle. Vielmehr müsse die Stadt in den Kerngebieten grüne Inseln offen halten – dafür reichen laut Röckle schon Parks im Taschenformat. Diese Pocket Parks gibt es bereits in einigen Städten. In den Randzonen dürfen die Luftströme nicht abgeschnitten, sondern sollten vielmehr besser geleitet werden; etwa mit Grünzügen. Eine besondere Bedeutung kommt Minseln zu. Denn dieser Ortsteil „lüftet die Stadt“, so Röckle. Auch die generelle Begrenzung von Gebäudehöhen sei eine geeignete Maßnahme, um das Klima zu verbessern.

Stimmen

Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt haben sich durch diese Analyse drei Schlussfolgerungen ergeben: Das Baugebiet östlich Cranachstraße sei klimarelevant und der Dürrenbach habe als Grünzug eine große Bedeutung. „Wie groß diese Bedeutung für die Stadt ist, war mir vorher nicht klar“, sagte der Rathauschef. Außerdem müsse die Stadt grüne Inseln in dicht besiedelten Gebieten im Fokus haben. „Keine Bebauungsplanverfahren mehr ohne diese Karten“, fasste Eberhardt zusammen.

Schwörstadt/Grenzach-Wyhlen Mit der extremen Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr Das könnte Sie auch interessieren

Dass dies aber ein konfliktträchtiges Thema sein wird, darauf machte Heiner Lohmann (Grüne) aufmerksam. „Anders als beim Lärmschutz können Sie nur Empfehlungen aussprechen“, so Lohmann Richtung Röckle. Denn für die lokal-klimatischen Belange gibt es keine gesetzlich geregelten Grenzwerte.

Rheinfelden Gemeinderat stimmt für Klimabeirat und Masterplan zum Klima Das könnte Sie auch interessieren

Karin Paulsen Zenke (SPD) macht sich Sorgen um die Innenstadt, die zu den am höchsten belastenden Gebieten zählt. „50 Hitzetage in Zukunft werden unerträglich“, sagte Paulsen-Zenke. Gerade für den Handel werde das schwierig, denn wer wolle bei Hitze noch zum Einkaufen oder ins Café kommen? Als ein Negativ-Beispiel nannte sie die Friedrichstraße. „Da ist in zweiter Reihe ja schon alles zugebaut.“