von Rolf Reißmann

Diesmal kam der Stiftungsrat der Bürgerstiftung zu seiner Herbstsitzung auf Schloss Beuggen zusammen. Dabei wurden vier langjährige Wegbegleiter verabschiedet: die Gründungsmitglieder Hans-Rudolf Henche und Karlheinz Hoppe sowie Dieter Burger und Martin Steiger. Vorsitzender Rainer Liebenow bedankte sich für ihren zuverlässigen und ideenreichen Einsatz zum Nutzen der Bürgerstiftung. Als neue Mitglieder konnten Rechtsanwältin Karin Schwarz-Marty, Pfarrerin Beatrix Firsching, Klaus Müller, Finanzchef bei Energiedienst sowie Özlem Zeh vom Verein Helfende Hände gewonnen werden. Die vier neuen Mitglieder des Stiftungsrates wurden einstimmig gewählt.

Neue Mitglieder im Stiftungsrat sind Beatrix Firsching (von links), Karin Schwarz-Marty und Klaus Müller. | Bild: Rolf Reißmann

Aus den Berichten ging die gute Resonanz auf die Initiativen seit der Frühjahrssitzung heraus, bürgernahe Aktionen fanden ebenso guten Zuspruch wie die Jubiläumsaktion. Vorstandsvorsitzender Norbert Dietrich Dietrich wies darauf hin, dass die Bürgerstiftung nun bereits zum fünften Mal das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen erhielt. Er hob in seinem Bericht drei Aktionen besonders heraus, weil sie stark in die Einwohnerschaft hinein wirkten: die Schulranzenaktion, die Boule-Bahn und den gebackenen Bürgertaler. Die Schulranzenaktion fand wieder sehr großes Echo. 52 Familien konnten in diesem Jahr mit der beliebten Erstausstattung für den Schulbeginn unterstützt werden.

Fast fertiggestellt ist die neue Boule-Bahn in der Metzgergrube. Die Deckschicht und die Sitzmöbel wurden eingebaut. Hierbei bewährte sich der Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Stiftung, die Technischen Dienste übernahmen wichtige Teile der Arbeiten. Für diese Bahn leistete die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden eine großzügige Spende. Da sich die Lieferung letzter Teile verzögerte, konnte die Bahn noch nicht eröffnet werden, doch dies sollte in absehbarer Zeit möglich sein.

Cornelia Roesner berichtete über die erfolgreiche Aktion Bürgertaler. Die im Dorflädele Karsau hergestellten und verkauften schmackhaften Backwaren finden guten Absatz. 500 Stück wurden bisher verkauft, aus dem Erlös gingen 250 Euro der Bürgerstiftung zu.

Auf ebenfalls sehr gute Resonanz stieß die bisherige Vorbereitung der 100-Jahr-Feier der Stadt. Derzeit sind etwa zehn Projektanträge eingegangen, angeschrieben wurden alle Vereine und Organisationen. Noch bis Ende Oktober können Anträge eingereicht werden, dann erfolgt die Auswahl, welche Vorhaben mit Geld aus dem Förderbetrag von 10.000 Euro bedacht werden. Mehrere Einzelprojekte stehen bereits fest. Dazu gehört das Projektorchester. So wie vor einigen Jahren beim Brückenjubiläum erarbeitet ein extra für diesen Zweck zusammengestelltes Orchester unter der Leitung von Eckart Hanser ein Programm. Am 7. Mai 2022 soll es ein Abendprogramm und am Tag darauf eine Matinee gestalten. Als Gäste sollen vor allem ehrenamtlich tätige Mitbürger aus der Stadt eingeladen werden. Angeregt wurde auch eine 3000-Schritte-Wanderung zu Orten, die von der Bürgerstiftung finanziert wurden.