von Verena Pichler

Hilfe zur Selbsthilfe, das vermittelt wohl jede Schule auf unterschiedliche Weise. Ganz praktisch, wenn auch ungewollt, wird dieser Leitspruch gerade am Georg-Büchner-Gymnasium gelebt, wo in Zeiten der Pandemie aus Deutschlehrern Corona-Tester und aus Zwölftklässlern Schüler-Betreuer werden. All‘ das, um möglichst bald allen Kindern und Jugendlichen eine Rückkehr in die Schule zu gewährleisten.

Wegweiser am Georg-Büchner-Gymnasium | Bild: Verena Pichler

Seinen Humor hat Rektor Volker Habermaier nicht verloren, wenn sich auch nach einem Jahr Corona-Erfahrung ein manchmal sarkastischer Unterton eingeschlichen hat. Dabei hatte er zu Beginn der Pandemie noch viel Verständnis für die Ministerien und Behörden. „Da waren wir ja alle überfordert.“ In der Rückschau habe es sich im vergangenen Jahr, nach dem ersten Lockdown, auch gut eingespielt, bis kurz vor Weihnachten „der Wahlkampf alles überlagert hat“.

Drei Konzepte zur schrittweisen Rückkehr der Schülerinnen und Schüler haben er und sein Team vorbereitet, alle sind sie in der Papiertonne gelandet, als im Dezember der zweite Lockdown kam. Der Gipfel aber war für Habermaier eine Woche vor der Wahl erreicht, als ein Schreiben der Kultusministerin so unklar formuliert gewesen sei, dass daraus nicht hervorging, wie sich die Rückkehr der Fünft- und Sechstklässler gestalten solle. Auch politische Äußerungen, etwa wie ineffektiv doch der Wechselunterricht sei, kamen bei den Praktikern an der Basis nicht gut an. „Das war eine Klatsche für alle Lehrer, die sich sehr bemühen.“

Kurzum – das GBG versucht mit Pragmatismus irgendwie durch diese Pandemie zu kommen und dabei die Kinder und Jugendlichen nicht aus dem Fokus zu verlieren. Das war auch die Hauptmotivation für die beiden Lehrer Lukas Liebich und Detlev Seidler, sich zu Corona-Testern ausbilden zu lassen und so eine baldige Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Denn, so formuliert es Seidler: „Schule ist mehr als Inhalte vermitteln. Schule ist ein sozialer Ort.“

Anders als in anderen Städten ist es der Verwaltung in Rheinfelden nicht gelungen, externe Kooperationspartner zu finden, die bei der nun angedachten Teststrategie unterstützen. „Wir haben von der Stadt die Testkits bekommen und eine Einweisung für unsere Lehrkräfte.“ Wie berichtet, hatte die Stadt 1000 Testkits organisiert, die vor den Lieferungen des Landes an vier Schulen in der Stadt verteilt wurden – auch, um Erfahrungen zu sammeln, wie sich das Testen künftig anlassen könnte.

Am GBG sah das am vergangenen Donnerstag so aus: Alle Fünft- und Sechstklässer sowie die Schülerinnen und Schüler der elften Klassen haben sich selbst mit dem sogenannten „Popel-Test“ getestet. Gerade für die jüngeren Schüler sei das zwar spannend – aber eben auch belastetend, schildert Habermaier. Deshalb waren Kräfte der Schulsozialarbeit und Mitglieder aus der schuleigenen Sanitäts-AG anwesend, die im Falle eines positiven Tests mit dem Kind hinaus gegangen wären und geredet hätten. Denn die Tests bieten auch Angriffsfläche für Mobbing: Sei es durch ein positives Ergebnis oder auch, weil die Eltern die erforderliche Einverständniserklärung nicht abgegeben haben. „Wir haben nur sehr wenige Fälle von Eltern, die das aus ideologischen Gründen ablehnen. Aber einige haben vergessen, die Erklärung zu unterschreiben.“

Die erste Runde der Schüler-Tests ergab kein einziges positives Ergebnis – da es trotzdem möglich ist, das Virus in sich zu tragen, muss auf die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften geachtet werden. „Das ist gerade bei den Jüngeren nicht leicht zu vermitteln“, weiß Habermaier.

Er und sein Kollegium wiederum werden von Liebich, Seidler und einer weiteren geschulten Lehrkraft in einem umfunktionierten Klassenzimmer getestet – zuvor müssen jede Menge Dokumente ausgefüllt werden. „Bürokratie eben“, sagt Liebich gelassen. Ganz unbürokratisch hat sich Habermaier externe Hilfe gesucht, um die Testung nach den Osterferien sicherzustellen. Über den Elternbeirat haben sich Fachkräfte gefunden, die helfen wollen, auch die von Seidler geleitete Sanitäts-AG mit 23 Mitgliedern erweist sich als Vorteil. „Jetzt müssen nur noch die Tests kommen“, sagt Habermaier. Wie berichtet, geht die Verwaltung geht davon aus, dass die fast 15.000 Corona-Selbst-Schnelltests vom Land bis Ende März geliefert werden. Nach Vorstellung des Kultusministeriums sollen alle Schülerinnen und Schüler dann einmal in der Woche getestet werden.