von Horatio Gollin

Begrünte Fassaden und Dächer weisen eine ganze Reihe von Vorteilen auf, die angesichts des Klimawandels und der damit einhergehenden Zunahme von Hitzetagen und Starkregen bedeutender werden: Sie binden Wasser bei starkem Niederschlag, das dann nicht mehr in die Kanalisation abfließt. Da Straßen und Gebäude wie Wärmespeicher funktionieren, führt Dach- und Fassadenbegrünung durch Beschattung und Verdunstung zu niedrigeren Temperaturen, was einen positiven Effekt auf die Gesundheit der Menschen hat. Zudem binden die Pflanzen Feinstaub und bieten Lebensräume für Tiere. Auch einen wirtschaftlichen Vorteil gibt es, weil die Gebäude zusätzlich gedämmt werden. Dadurch sind die Innentemperaturen im Sommer angenehmer und im Winter werden Heizkosten gespart. Zudem schützt eine sinnvolle Begrünung die Gebäudesubstanz.

Dorothee Rottmann kommt gar nicht raus aus dem Aufzählen von Vorteilen der Gebäudebegrünung. „Da sprechen tausend Gründe dafür“, sagt sie. Rottmann hat Gartenbau studiert und 2016 zusammen mit Julika Klaus den Gartenbaubetrieb „Grüne Finger“ gegründet. 2019 teilten sie die Firma auf. Klaus leitet seitdem „Grüne Finger“ in Freiburg und Rottmann in Rheinfelden. „Gebäudebegrünung ist meine Passion“, sagt Rottmann. Sie kritisiert, dass in Rheinfelden zunehmend grüne Flächen versiegelt werden. „Wenn gebaut wird, dann gibt es nur ein paar Pflanzflächen für Bäume und vielleicht noch einen Rasen“, sagt sie. „Ökologisch ist das kein wertvolles Grün.“ Wenn Dächer und Fassaden begrünt wären, könne man sogar ein besseres Stadtklima erreichen.

Um ein größeres Bewusstsein für die Thematik Gebäudebegrünung zu schaffen, hat sie das Projekt „Stadtklimawandel“ ins Leben gerufen. „Stadtklimawandel ist zunächst nur ein Workshop. Es wäre aber schön, es als Reihe fortzusetzen“, sagt Rottmann. Ursprünglich war eine Präsenzveranstaltung geplant, nun wird der Workshop digital über Zoom stattfinden. Der drei- bis vierstündige Workshop wird mit einem Referat von Nicole Pfoser beginnen. Pfoser ist Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen und Verfasserin von Fachliteratur zum Thema Gebäudebegrünung.

Nach dem Referat geht es in Kleingruppen weiter. Die Teilnehmer können Fotos eigener Objekte mitbringen, für die eine skizzenhafte Begrünung geplant wird. Im Plenum werden die Ergebnisse mit der Professorin besprochen. Anschließend wird mit den Ergebnissen eine digitale Pinnwand erstellt, die über die Veranstaltung hinaus zugänglich bleiben soll.

Zur Zielgruppe gehören Bauträger, Architekten und Immobilienverwalter. Teilnehmen können aber alle Interessierten. Die Kosten für Dozentin, Technik und Organisation werden durch das Wertejahr der Stadt Rheinfelden bezuschusst. Darüber hinaus rechnet Rottmann mit einer finanziellen Unterstützung der Initiative Allianz für Beteiligung des Landes Baden-Württemberg, über die digitale Klimagespräche gefördert werden.

Der Workshop „Stadtklimawandel“ ist für den 4. Juni von 8.30 bis 12 Uhr geplant. Interessierte können sich per Email (angarten@gruenefinger.de) anmelden.