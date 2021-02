von Leony Stabla

Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen den Drang geweckt, Dinge selbst herzustellen – sei es, weil plötzlich so viel Zeit da ist, weil man Geld sparen muss, oder weil man unabhängiger sein möchte. Unsere Mitarbeiterin Leony Stabla und ihre Söhne Jakob (6) und Jonas (5) machen für uns in einer Reihe den Selbstversuch und stellen verschiedene Dinge selbst her. Heute: sprudelnde Badebomben.

Gerade bei Kälte im Winter gibt es kaum etwas Schöneres, als ein entspanntes Bad in der heißen Wanne zu nehmen. Anleitungen für duftende Badezusätze gibt es viele, wir versuchen uns heute gleich an der Königsdisziplin, der sprudelnden Badebombe.

Und so geht es: In einer Schüssel vermischen wir 250 Gramm Natron mit 60 Gramm Speisestärke und 125 Gramm Zitronensäure-Pulver, die Pulverform ist hier ganz wichtig, denn sonst sprudelt das Ganze sofort los. Zu dieser Mischung geben wir 60 Gramm Kokosöl, dann dürfen die Jungs matschen. Die Konsistenz ist leider ein wenig temperaturabhängig, deshalb muss experimentiert werden. Ist der Brei zu matschig, um ihn zu formen, kommt etwas Speisestärke hinzu. Unserer ist leider zu bröckelig, deshalb geben wir mehr Kokosöl dazu.

Dann teilen wir die Masse in drei Teile, denn jeder von uns möchte einen anderen Duft. So gibt Jonas seiner Mischung drei Tropfen ätherisches Mandarinen-Öl hinzu, Jakob wählt Vanille und ich entscheide mich für Zimt. Außerdem kann die Masse nun mit Lebensmittelfarbe gefärbt werden. Ich rolle Kugeln, die Jungs pressen ihren Teil lieber in Backformen, um Waldtiere zu erhalten. Wählt man Formen, kommen diese für ein paar Stunden in den Gefrierschrank, um sie besser auslösen zu können. Dekorieren kann man mit allen handelsüblichen Backverzierungen.