von Roswitha Frey

Eine faszinierende Welt der Flora und Fauna entfaltet sich in der vom Kulturamt veranstalteten Ausstellung „Im Garten“, mit der das Haus Salmegg in Rheinfelden am Samstag nach fast einem Jahr Corona-Pause seine Türen wieder geöffnet hat. Die Künstlerinnen Mirjam Bucher Bauer aus Riedmatt und Monica Manser aus Basel haben die Räume wunderbar inspirierend gestaltet mit Fotografien, Skulpturen, Installationen und floralen Bildern.

Paradies der Farben und Formen

Jeder Raum ist einem Thema gewidmet und in eine Stimmung getaucht. Im ersten Raum betreten Besucher ein Paradies der leuchtenden Farben und blühenden Formen. Durch eine multimediale Bild-Klang-Installation mit wandgroßen Fotografien und eingespielten Naturlauten entsteht eine zauberhafte und geheimnisvolle Atmosphäre. Mirjam Bucher Bauer fotografierte in ihrem Garten Pflanzen, Blüten, Blätter, Laub, Zweige, Grashalme, Käfer, Schmetterlinge, Spinnennetze in nuancierten Lichtstimmungen, im Morgentau oder von Sonne beschienen. In der Komposition „Blumenwiese“ steckte Monica Manser ein Beet von 480 Kunstblüten, die in allen Farben leuchten.

Rheinfelden/CH Claudia Rüfenacht kontrolliert die Zahl der Küken in Schweizer Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Im zweiten Raum sind Skulpturen von Mirjam Bucher Bauer von Pflanzen-Installationen umgeben. Eine zarte Mädchenfigur, realistisch in Gips modelliert, wird umsäumt von stacheligen Disteln. Zum einen symbolisieren sie die dornige Welt, zum anderen stellen sie eine beschützende Hecke dar. Einen ebenfalls naturnah in Gips modellierten Eselskopf kombiniert die Bildhauerin mit einer Aufnahme von Rosen mit Dornen.

Die Floristin Monica Manser bezaubert mit reliefhaften Bildobjekten aus Blüten und Pflanzen, die sie in einer japanischen Sticktechnik auf Kimonostoffe näht. Sie verwendet für ihre sinnlich und poetisch wirkenden floralen Miniaturen Pflanzen wie Geranienblätter, japanischen Ahorn, Fuchsie, samtige Edelnelken, Protea oder Tulpenblütenblätter. Ein dicht gewirktes Bild hat sie aus Tulpenbaumsamen auf gestricktem Stoff gestaltet.

Hommage an berühmte Gartengestalterinnen

Den Hauptraum hat Mirjam Bucher Bauer als Hommage an fünf berühmte Gartengestalterinnen und Landschaftsarchitekten aus Großbritannien, den Niederlanden, USA und Deutschland eingerichtet. Sie modellierte die führenden Köpfe internationaler Gartenkunst nach Fotografien in Ton oder Gips. Besonders imposant ist die Porträtbüste der Gartengestalterin Gertrud Jekyll mit Hut und angedeutetem üppigem Rock.

Im Zwischenraum baute Mirjam Bucher Bauer einige Tierskulpturen auf, wie einen mächtigen Stierkopf und innige Szenen mit Kuh und Kalb. Das Motiv der „Flora“, der Göttin der Blüten, inspiriert von Botticelli, zieht sich durch einen Raum mit anmutigen Frauenporträts in mit Pigmenten gefärbtem Gips und einem grazilen weiblichen Akt von Bucher Bauer vor einer duftigen Installation aus Schleierkraut. Ein luftiger Zauber und ein Hauch von Leichtigkeit wehen durch eine liebliche Installation aus Perückenstrauch und weißen Blättern von Monica Manser. Zum Schluss des Rundgangs begegnen die Besucher einer originellen Parade von Hasenskulpturen in gefärbtem Gips und traumhaft schönen Schmetterling-Fotos von Mirjam Bucher Bauer.

Ausstellung im Haus Salmegg bis 22. August, geöffnet samstags und sonntags 12 bis 17 Uhr, mit Maskenpflicht und Erfassung der Kontaktdaten. Am 18. und 25. Juli sind die Künstlerinnen anwesend.