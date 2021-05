von Horatio Gollin

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr im Rahmen der Städtepartnerschaften keine Aktionen und Wiedersehensfeiern stattfinden. Die vier Rheinfelder Freundeskreise halten vor allem telefonisch und per E-Mail Kontakt nach Fécamp, Mouscron, Neumarkt und dem Vale of Glamorgan. Sehnlich erwarten alle das Ende der Pandemie, um die alten Freundschaften wieder aufleben zu lassen.

Mouscron

Der Ausfall des Trottoirfests im vergangenen Jahr traf die Freundeskreise der vier Partnerstädte gleichermaßen. Für den Freundeskreis Mouscron fiel zudem der Besuch der Fête des Hurlus in der belgischen Partnerstadt aus. „Wir haben höchstens per Telefon oder E-Mail Kontakt gehabt“, sagt Freundeskreis-Sprecher Reinhard Börner. 2020 wollte ein Team aus Mouscron zum Sparkassen-Triathlon kommen. Der aber musste abgesagt werden – auch eine einwöchige Wanderung mit den belgischen Freunden fiel wegen Corona ins Wasser. Für dieses Jahr wurden erst gar keine Aktionen geplant. „Alles ist vertröstet auf die nächste Zeit“, sagt Börner. Auch weitere Werbemaßnahmen des Freundeskreises zur Mitgliedergewinnung in der Volkshochschule fielen aus, sollen aber wie die anderen Aktionen alsbald möglich wieder aufgenommen werden. „Die Verbindung nach Mouscron ist persönlich und freundlich. Ich bin überzeugt, dass es gut weiter gehen wird und wir die Freunde bald wieder in die Arme schließen können“, sagt Börner.

Fécamp

Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Fécamp fiel für den Freundeskreis Fécamp aus und auch der gegenseitige Künstleraustausch wurde abgesagt. Privat wurde der Kontakt zu den französischen Freunden telefonisch, per E-Mail oder via Whatsapp gehalten, erklärt Freundeskreis-Vorsitzende Jessica Eltz. Nach der Absage des Trottoirfests wurde ein Film mit Beiträgen aus allen Partnerstädten gedreht. „Das war so rührend. Da hat man gemerkt, dass die Städtepartnerschaft nicht nur auf dem Papier besteht. Das kam so richtig von Herzen“, meint Eltz. Einen zweiten Film drehten die Fécampoises zur Weihnachtszeit, als Weihnachtsmänner verkleidet verschickten sie Grüße an den Freundeskreis. Schmerzlich war auch, dass der Freundeskreis sein 25-jähriges Bestehen 2020 nicht begehen konnte. „Unser Jubiläum wollen wir nächstes Jahr nachholen“, sagt Eltz. Sobald die Pandemie es zulässt, sollen auch die regulären Besuche wieder aufgenommen werden, vielleicht schon zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Fécamp.

Neumarkt

Für 2020 waren ein Besuch in der südtirolischen Gemeinde Neumarkt, eine Fahrt zum dortigen Laubenfest und gegenseitige Schülerbesuche geplant. „Alles war schon vorbereitet“, meint Erich Blatter, Vorsitzender des Freundeskreises Neumarkt. „Aber alles ist flach gefallen. Die Corona-Krise ist für die Städtepartnerschaft ganz schlecht.“ Auch die Generalversammlung des Freundeskreises wurde verschoben, da sie als Präsenzveranstaltung stattfinden soll. Kontakt wird in erster Linie telefonisch gehalten, aber Blatter liest auch jeden Monat die Neumarkter Dorfzeitung „Die Ritsch“, die er mit der Post bekommt. Auch dieses Jahr fallen die Schülerbesuche aus. Für Ende September ist eine Busfahrt nach Neumarkt anvisiert und auch ein Besuch von Neumarkter Senioren in Rheinfelden ist in Planung. Die gegenseitigen Besuche sollen so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. „Wir warten mit Sehnsucht darauf“, meint Blatter. „Nächstes Jahr hat der Freundeskreis sein 25-Jahr-Jubiläum. Wir hoffen, dass dann wieder einiges machbar ist.“

Vale of Glamorgan

Das Food & Drink Festival im Vale of Glamorgan war 2020 ausgefallen und wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Zu direkten Kontakten kam es 2020 gar nicht. „Bei denen war es 2020 ja extrem schlimm“, erzählt Theresia Wagner-Zipper, Sprecherin des Freundeskreises Vale of Glamorgan. Die Kontakte nach Wales wurden via Telefon, E-Mail und Whatsapp gehalten, und der Geburtstag von Chris Murray wurde via Videokonferenz (Zoom) mit 50 Deutschen und Walisern begangen. Die Städtepartnerschaft wird aber nach der Corona-Pandemie in alter Manier wieder aufgenommen. „Ich denke, dass es dann wieder ganz normal weitergeht, sowohl von Seiten der Waliser als auch von unserer Seite“, sagt Wagner-Zipper, die hofft, dass sich spätestens beim Stadtjubiläum im kommenden Jahr alle wiedersehen können.