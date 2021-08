von Dora Schöls

Am 11. Oktober soll Schluss sein mit den kostenlosen Bürgertests, das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Bei Heike Brombacher in Rheinfelden ist die Nachfrage nach Schnelltests derweil ungebrochen. Ab Sonntag hat ihr Friseurladen allerdings zwei Wochen Betriebsferien, nachdem Brombacher mit ihrer Familie seit Ende April durchgehend getestet hat. Die Stadt bietet in den zwei Wochen vier Extratermine.

Wie ist die Nachfrage? „Extrem hoch“ sei die Nachfrage nach den Schnelltests, sagt Heike Brombacher. Auch an diesem Mittag zeigt sich ein stetiger Kundenstrom. Zwischen 100 und 250 Menschen teste sie mit ihrem Team pro Tag, vor allem am Wochenende sei viel los. Bei Bedarf könne sie auf mehr als den einen Teststuhl ausweiten. Schließlich ist ohnehin der ganze Nebenraum, in dem sonst Männer frisiert werden, seit Ende April „Testzentrum“.

Die Zeiten für Bürgertests Kommunales Testzentrum in Kooperation mit der Sozialstation der Caritas im Lesesaal der Stadtbibliothek, Kirchplatz 6 (Zugang über die Müßmattstraße) Montags, 16 bis 18 Uhr und donnerstags, 14 bis 16 Uhr. Zusätzlich: Mittwoch, 18. und 25. August, je von 10 bis 12 Uhr, sowie Samstag, 21. und 28. August, je von 10 bis 12 Uhr. Ohne Anmeldung. Bürgertests im Lesesaal in Kooperation mit dem St. Josefshaus Samstags, 10 bis 12 Uhr. Sommerpause seit 31. Juli bis Mitte September. Ohne Anmeldung. Bürgertests im Coiffeur Heike Brombacher, Güterstraße 1D Montags bis freitags, 9.30 bis 17 Uhr, samstags, 9.30 bis 16 Uhr, sonntags, 19 bis 20 Uhr. Betriebsferien von 15. bis 29. August. Mit oder ohne Anmeldung (07623/741 62 88). Weitere Infos im Internet www.rheinfelden.de/schnelltests

Vor allem Urlauber kämen zurzeit viele, auch deshalb hat der Friseur die Nachweise auf ein zweisprachiges Formular in Deutsch und Englisch umgestellt. Mit den Ferien seien auch viele Schüler gekommen, für die Freizeiten, oder Kinder, die das Ferienprogramm im Tutti Kiesi nutzen. Aber auch Ältere bräuchten die Tests, wenn sie ins Krankenhaus müssten oder jemanden im Seniorenheim besuchen wollten. Brombacher deutet auf eine Frau mit Gipsarm, die gerade an der Theke steht. „Sie braucht auch einen Test fürs Krankenhaus – das ist umständlich, dass sie erst zu uns kommen muss.“

Rheinfelden Hunderte Menschen lassen sich am ersten Wochenende mit den neuen Angeboten in Rheinfelden auf Corona testen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadtverwaltung hingegen schätze den Bedarf aktuell als „nicht so hoch“ ein, macht Bürgermeisterin Diana Stöcker deutlich. „Die bestehenden Kapazitäten für Schnelltests sind momentan nicht ausgeschöpft und somit aus unserer Sicht ausreichend.“ Sollten die Inzidenzzahlen weiter steigen, könnte sich der Bedarf allerdings wieder erhöhen, sagt sie. Für die Zeit, in der Coiffeur Brombacher Betriebsferien macht, bietet die Stadt aber nun vier zusätzliche Testtermine in Zusammenarbeit mit der Caritas an. „Beim momentanen Testaufkommen halten wir dies für ausreichend“, sagt Stöcker.

Wie sind die Testzeiten? Viele Testbetriebe hätten zu wenig geöffnet, vermutet Brombacher, daher kämen so viele Menschen zu ihr. Sie mache der Stadt aber keinen Vorwurf: „Die Stadt hat es schwer, Leute zu finden, die helfen.“ Nach der Schließung des Testzentrums am Friedrichplatz, bei dem es Unregelmäßigkeiten gegeben hatte, gebe es nun noch weniger Testzeiten. „Da ist vieles schief gelaufen“, sagt Brombacher. Zu Beginn habe es keine Vorgaben vom Gesundheitsamt gegeben, zur Organisation, zum Einkauf der Tests. „Man konnte machen, was man wollte – und das haben viele ausgenutzt.“ Auch ihr Betrieb sei lange nur durchs Ordnungsamt kontrolliert worden, das Gesundheitsamt sei erst Anfang August vorbeigekommen und habe den Betrieb für in Ordnung befunden.

Viele Testbetriebe hätten zu wenig geöffnet, vermutet Brombacher, daher kämen so viele Menschen zu ihr. Sie mache der Stadt aber keinen Vorwurf: „Die Stadt hat es schwer, Leute zu finden, die helfen.“ Nach der Schließung des Testzentrums am Friedrichplatz, bei dem es Unregelmäßigkeiten gegeben hatte, gebe es nun noch weniger Testzeiten. „Da ist vieles schief gelaufen“, sagt Brombacher. Zu Beginn habe es keine Vorgaben vom Gesundheitsamt gegeben, zur Organisation, zum Einkauf der Tests. „Man konnte machen, was man wollte – und das haben viele ausgenutzt.“ Auch ihr Betrieb sei lange nur durchs Ordnungsamt kontrolliert worden, das Gesundheitsamt sei erst Anfang August vorbeigekommen und habe den Betrieb für in Ordnung befunden. Wie sieht die Kostenseite aus? Beim momentanen Testaufkommen gleichen die Erstattungen der Kosten für die Tests die Aufwendungen der Stadt in etwa aus, sagt Bürgermeisterin Stöcker. Die Kosten für das Personal der Stadt, das bei den Tests hilft, sei dabei allerdings nicht mitgerechnet. Für Heike Brombacher sind die Kosten hingegen ein Problem, denn: „Ich muss alles vorfinanzieren.“ Die Tests kosteten sie 2,95 Euro pro Stück, dazu kommen Handschuhe, Kittel – und jede Menge Druckerpapier sowie Tinte für die Bescheinigungen. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bekomme sie 8 Euro pro Test erstattet. „Ich warte mal ab, ob sich das lohnt.“ Die Ausgaben von Juli und August bekomme sie erst im September erstattet.

Kreis Waldshut Corona-Test vom Kneipen-Wirt? Nicht alles was möglich ist, wird auch umgesetzt Das könnte Sie auch interessieren

Der Friseurbetrieb sei längst noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, „mir fehlt mindestens ein Drittel“, sagt die 57-Jährige. Die Masken hemmten den Friseurbesuch oder die Menschen färbten ihre Haare nun einfach selbst. „Auch die Laufkunden fehlen, wie überall im Einzelhandel.“ Deshalb sei sie froh, überhaupt etwas zu tun. Im Lockdown habe sie „viel Geld verloren“ – mit den Tests habe sie bislang keine Gewinne gemacht, sondern die Verluste ausgeglichen. Zumal sie ihre 13 Mitarbeitenden nicht entlassen habe. „Wir erwarten einen heftigen Herbst beim Testen.“ Drei Angestellte hätten nun auch die Test-Schulung absolviert.

Wie regelt die Familie die Tests? Bislang testen im Friseursalon nur Heike Brombacher und ihre Familie – die dadurch enger zusammengewachsen sei. Ihre Tochter Celina Schindelka ist als Friseurin bei ihr angestellt und hilft jetzt beim Testen, ihr Sohn Benjamin Dages hilft so aus, auch ihr Mann Stefan Brombacher ist dabei. Und immer wieder kommen ihre Eltern, 81 und 82 Jahre alt, und helfen beim Schreibkram. „Es ist toll für sie, gebraucht zu werden.“

Die Familie

Seit Ende April steht die Familie täglich bereit, auch an Feier- und Sonntagen. „Es ist nicht mehr, sondern ein anderer Aufwand“, sagt Brombacher. Trotzdem seien die zwei Wochen Ferien nun bitter nötig. „Wir fahren auch gar nicht weg, mit Corona will man ja gar nicht ins Ausland. Wir sind einfach froh, frei zu haben.“