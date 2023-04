Das Projekt „Demokratische Verantwortung stärken“ ist in Rheinfelden in seinem dritten und letzten Jahr

Vor rund zwei Jahren ist in Rheinfelden das Projekt „Demokratische Verantwortung stärken“ gestartet. Seither gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen, Workshops und Aktionen in der Stadt. Das Projekt befindet sich nun in seinem finalen