von Leony Stabla

Das Spiel- und Kulturhaus Tutti Kiesi startete mit einem Most-Sonntag ins neue Herbst- und Winterprogramm. Rund 80 Teilnehmende nutzten die Chance um rund 60 bis 80 Liter Apfel und erstmals Birnensaft herzustellen. Reporterin Leony Stabla war für einem Selbstversuch mit der Familie vor Ort.

Es ist etwa 11.30 Uhr, als wir auf dem Gelände des Tutti Kiesi ankommen. Es ist nicht sehr viel los. Eine Familie sitzt an einem Tisch und schneidet Äpfel, eine andere bedient eine Trotte, die Ersten scheinen aber schon fertig zu sein, denn es liegen bereits Apfelreste an der Sammelstelle. Mit viel Optimismus hat das Team alles im Freien aufgebaut, obwohl es am Morgen gewittert hat.

Rheinfelden Was passiert mit dem Amt der Bürgermeisterin, wenn Diana Stöcker Bundestagsabgeordnete ist? Das könnte Sie auch interessieren

Alexander Keil, Leiter des Spiel- und Kulturhauses, begrüßt uns. Da wir noch nie im Leben gemostet haben, zeigt er uns kurz, wo wir alles finden und sagt, dass wir zuerst die Äpfel vierteln und je nach Wunsch entkernen sollten. „Geschmacklich macht es keinen Unterschied, ob das Kerngehäuse drinbleibt, aber es mag nicht jeder“, erklärt er.

Äpfel haben wir selbst mitgebracht, für alle, die keine dabeihaben, hat das Tutti-Kiesi-Team 100 Kilogramm parat, die auf Spendenbasis abgegeben werden. Brettchen und Messer haben wir allerdings vergessen, doch auch das ist kein Problem, denn es liegt alles bereit. „Einfach wieder abspülen, wenn ihr es benutzt habt“, bittet uns Keil.

Rheinfelden Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Rheinfelden gewählt – SPD vor CDU stärkste Kraft, Grüne auf Platz drei Das könnte Sie auch interessieren

Wir suchen uns einen Tisch und beginnen mit dem Schneiden und Entkernen, während die nächsten Familien eintreffen. Bereits zum dritten Mal findet das Angebot statt, das in den letzten beiden Jahren von etwa 40 bis 50 Teilnehmern genutzt wurde. In diesem Jahr könnten es mehr werden, schätzen Keil und sein Stellvertreter Malte Lindeman, denn so früh hätte sich das Gelände noch nie gefüllt – bisher erst nach dem Mittagessen. Das wird in diesem Jahr aber auch vor Ort geboten, unverkennbar zieht der angenehme Duft von Kürbissuppe und selbstgebackenem Brot über das Gelände.

Unsere Äpfel sind vorbereitet und wir suchen uns eine Trotte. Zur Auswahl stehen eine handbetriebene und eine elektrische. Wir entscheiden uns erst einmal für die handbetriebene. Im Moment sind alle Mitarbeitenden beschäftigt, denn die nächsten Familien trudeln ein. Deshalb versuchen wir uns einfach mal selbst, was aber leider nicht wirklich funktioniert. Kein Wunder, denn wir haben direkt einen ganzen Schritt übersprungen, erklärt uns Lindeman, als er unsere kläglichen Versuche, die Äpfel zu pressen, sieht.

Rheinfelden Am 30. September beginnt das Kulturprogramm der Stadt Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

„Die Äpfel müssen zuerst gehäckselt werden, bevor sie gepresst werden“, sagt er und zeigt uns, was wir machen sollen. Das Team steht allen mit Rat und Tat zur Seite, aber es muss schon jeder selbst Hand anlegen. Das tun wir natürlich. Besonders die Kinder schrauben und drücken und merken schnell, dass es eine ganz schön mühsame Arbeit ist, Apfelsaft herzustellen. Genau das ist auch der Sinn der Aktion – den Prozess der Apfelsaftherstellung kennenzulernen und zu zeigen, dass dieser sehr viel Kraft kostet, besonders früher, zu Zeiten, in denen es noch keine elektrische Unterstützung gab. Trotz der Mühe sind wir glücklich, denn es hat riesigen Spaß gemacht und wir haben immerhin etwa 3,5 Liter aus unseren Äpfeln gepresst.