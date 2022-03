von Heinz Vollmar

In Warmbach wird am 10. Juli ein großes Dorffest steigen. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Stadt Rheinfelden. In der Sitzung des Stadtteilbeirates erläuterte Dieter Wild den Stand der Planungen für das Fest, an dem Warmbacher Urvereine, aber auch Vereine, die ihren Standort in Warmbach haben sowie die Schule und die Feuerwehr teilnehmen.

Stattfinden soll das Dorffest rund um die Hans-Thoma-Schule, wo sich Essensstände, ein Bierbrunnen sowie zahlreiche Spiel- und Bastelangebote für Familien mit Kindern sowie Schulklassen mit Angeboten präsentieren werden.

Wie der Sprecher des Stadtteilbeirates erklärte, will man mit dem Dorffest auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger stärken sowie das gesellige Leben reaktivieren. Das Vereinsleben habe nachgelassen, so Wild.

Beispielhaft nannte er die Überalterung im Gesangverein, die Feuerwehr, die künftig im zentralen Feuerwehrhaus der Stadt beheimatet sein wird, sowie den SV Warmbach, der bereits seit Jahren nicht mehr existiere.

Schon jetzt steht fest, dass sich die Schmugglermusik mit einem Frühschoppenkonzert beteiligen wird. Mit von der Partie werden auch die Feuerwehr mit Jugendabteilung sein.

Beide Kindergärten machen mit einem Spiel- und Bastelangebot mit. Zugesagt haben zudem der Ruderclub, die DLRG-Ortsgruppe, die Wasserfall-Dämonen, der Männergesangverein, der Tennisclub und die katholische Mitarbeiterrunde, die die Kinderbetreuung übernehmen will.

Darüber hinaus wird die Schule mitmachen, während die Teilnahme der Kleintierzüchter noch offen ist. Angedacht sei auch ein ökumenischer Gottesdienst, der auf Wunsch des Beirats gerne auch die türkisch-islamische Gemeinde miteinschließen soll.

Sportlich wird es, wenn die Verwaltungen aus Rheinfelden und Weil am Rhein zu einem Fußballspiel antreten. Dieter Wild wies darauf hin, dass das Dorffest zu moderaten Familienpreisen stattfinden wird. Sollte ein Erlös übrig bleiben, werde dieser vollständig der Dorfgemeinschaft zufließen.