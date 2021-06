von Petra Wunderle

Am Donnerstag, 3. Juni, ist Fronleichnam. Das Fronleichnamsfest wird in drei Dinkelberggemeinden fast gleichzeitig gefeiert. Zu Nicht-Corona-Zeiten war es Tradition, dass die Menschen vom Dinkelberg abwechselnd – mal in Eichsel, Minseln oder Karsau – den hohen katholischen Kirchenfeiertag feierten.

Eichsel: „Open Air“ mit dem Thema „Jesus zu den Menschen tragen“ wird in Ober-Eichsel Fronleichnam ab 10.30 Uhr auf dem Platz vor der Sankt-Gallus-Kirche gefeiert. Da an eine Prozession im herkömmlichen Sinne nicht zu denken ist, bietet das Gemeindeteam eine Alternative an: Die Menschen sind dazu eingeladen, einen „Altar“ in ihrem eigenen Garten oder Eingangsbereich zu gestalten. „Lassen Sie ihren Ideen freien Lauf“, lautet die Aufforderung mit Blick darauf, was für einen persönlich ein Zeichen für Gottes Gegenwart unter den Menschen ist, und wie man das ganz konkret erlebt – zum Beispiel in Natur, Kommunikation, Kunst und Gastfreundschaft. Während des Gottesdienstes werden die einzelnen Altar-Stationen bekannt gegeben. Den Wortgottesdienst mit Kommunion und Segen in Eichsel hält Diakon Michael Schmidt, die musikalische Umrahmung liegt in den Händen der Familie Saporito. Im Laufe des Tages können die Menschen dann einen Spaziergang entlang der Altar-Stationen machen, so die Einladung von Diakon Schmidt. Anmeldung per E-Mail (pfarrbuero.eichsel@kath-rheinfelden.de) oder direkt vor Ort am Fronleichnamstag.

Minseln: In Minseln findet um 10 Uhr in der Peter und Paul Kirche ein Wortgottesdienst statt, die Leitung hat Heidi Vögele, auf der Orgel spielt Tobias Vögele, dazu singt die Schola des örtlichen Kirchenchores. Aus diesem Anlass wird ein Bild aus Sägemehl vor dem Altar gestaltet, eine Prozession gibt es nicht. Anmeldung per Kontaktformular vor dem Gottesdienst.

Karsau: In der Sankt Michael Kirche in Karsau beginnt um 10.30 Uhr der Fronleichnamsgottesdienst. Er steht unter der Leitung von Priester Peter Lauber. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Schola des Kirchenchors unter der Leitung von Monika Preis, die auf der Orgel spielt. Da auf eine Prozession verzichtet werden muss, gestaltet das Gemeindeteam vor dem Altar einen Teppich aus Blumen und Blättern. Anmeldung per Kontaktformular vor dem Gottesdienst

Die Tradition

Zu Nicht-Corona-Zeiten gehörte es zur Tradition, dass farbenprächtige Teppiche aus gefärbtem Sägemehl, Hafer, frischen Blumenblüten, Gras und Farn die Plätze und Teile der Prozessionsstrecke zierten. Auch war es Brauchtum, dass örtliche Musikvereine die Prozession mit der Hostie in der Monstranz musikalisch begleiteten. Das Hochfest Fronleichnam ist das Fest des heiligen Lebens und Blutes Christi. Die Eucharistie wird gefeiert, also das in den Leib Jesu Christi gewandelte Brot und der in das Blut Jesu Christi gewandelte Wein. Aus diesem Grunde wird das Fronleichnamsfest in der katholischen Kirche offiziell auch das Hochfest des Leibes und Blutes Christi genannt.