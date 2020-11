von Petra Wunderle

Ein Thema beherrscht seit neun Monaten die Welt: Fast 60 Millionen Menschen haben sich inzwischen erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert, aber nur wenige wollen öffentlich darüber sprechen. Auch hierzulande gibt es laut der Zahlen der Johns Hopkins University vom Sonntag fast 930.000 Infizierte. Alexandra Rosa hat vor mehr als zwei Wochen erfahren, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist und mit ihr fünf der sieben Familienmitglieder. Gegenüber dieser Zeitung berichtet die Familie, wie es ihr damit erging.

Die Rosas sind eine Großfamilie. Drei Generationen leben unter einem Dach. Alexandra Rosa ist das Familienoberhaupt. Sie hat zwei Töchter, die neunjährige Nikita und die erwachsene Maximiliane mit den eigenen Töchtern Josephine, Fiona und Lena. Stefan Strittmatter, der zukünftige Ehemann von Maximiliane, lebt ebenfalls in dem großen Haus mit den zwei Wohneinheiten. An einem Montag wollte er wie gewohnt zur Arbeit gehen. Starke Kopf- und Gliederschmerzen – mögliche Merkmale von Covid-19 – machten ihm aber so zu schaffen, dass er sich kaum bewegen konnte.

Hochrhein Ein Abflauen der „zweiten Welle“ ist am Hochrhein in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Maximiliane begleitete ihn am selben Tag zum Hausarzt, wo sofort ein Corona-Test vorgenommen wurde. Wieder zu Hause angekommen, war er so schwach, dass er nur noch im Bett liegen konnte. Zwei Tage danach kam das Ergebnis: Stefan war Corona-positiv. Zwischenzeitlich ging es ihm immer schlechter: Kreislaufprobleme und der Verlust des Geruchssinns kamen hinzu, dann hatte er zudem massive Atemnot und musste Lungenspray nehmen. Stefan Strittmatter traf es in der Familie Rosa am schlimmsten – trotz seiner erst 32 Jahre.

Rheinfelden Kann der Glaube in der Corona-Krise Halt und Hoffnung geben? Ja, sagen drei Kirchenvertreter aus Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Unterdessen traten auch bei Alexandra Rosa Anzeichen einer Erkrankung auf. Auch sie wurde positiv getestet. Die Familie informierte indessen den Kinderarzt der vier Mädchen, dieser ordnete einen Schnelltest an. Am Schluss war es dann so, dass alle Erwachsenen sowie die zweijährige Lena und die neunjährige Nikita positiv waren und die gesamte Familie unter Quarantäne stand. Alexandra Rosa, mit 52 Jahren das älteste Familienmitglied, bezeichnet ihre Symptome als „human“: leichte Gliederschmerzen und kein Geschmackssinn. Nikita und Lena hatten die „kalte Corona“ ohne jegliche Symptome erwischt, ihnen ging es immer gut.

Enger Austausch mit Ämtern

Kaum waren alle Ämter benachrichtigt, stand das Telefon nicht mehr still. „Das Gesundheitsamt hat uns vom ersten Moment an betreut, sie sagten uns, wie wir uns zu verhalten haben“, schildert Alexandra Rosa. Das Einkaufen übernahmen Nachbarn und Verwandte. Allerdings zählen zu der Großfamilie auch Tiere. Hund, Katzen und Vögel machten keine Probleme, sie konnten im Rahmen des normalen Familienlebens versorgt werden, und die Stallungen im Ökonomiegebäude konnten problemlos in Ordnung gehalten werden.

Sondergenehmigung

Da auf dem Hof der Rosas aber Pferde auf Privatbasis gehalten werden, musste beim Ordnungsamt eine Sondergenehmigung zur Versorgung der Pferde beantragt werden. Denn, so Alexandra Rosa: „Morgens bringen wir die Tiere auf die Weide und abends holen wir sie wieder zurück in den Stall.“ Gut 400 Meter sind die Koppeln vom Rosa-Anwesen entfernt, ein täglicher Weg, der zu Fuß zurückgelegt wird. Die Rosas schalteten das Ordnungs- und das Gesundheitsamt ein und erfuhren eine durchweg gute Reaktion. Es wurde eine Lösung gefunden, die die Versorgung der Tiere gewährleistet, schildert Rosa.

Unterricht zu Hause

Die Großfamilie hat die Zeit der Quarantäne auf ihre Art gelebt. „Es war ein harmonisches Miteinander, kein Streit und keine Anspannung“, berichtet Alexandra Rosa. Die drei Mädchen erhielten den Schulstoff von ihrem Lehrer und es gab feste Zeiten, in denen gelernt werden musste. Darauf achteten die Mütter akribisch.

Wie im Kino

Dass am Abend Fernsehen geschaut wird, ist nichts Außergewöhnliches. Das Quarantäne-Programm aber nennt Alexandra Rosa „Kinoabend“. Sie überraschte mit passenden Filmen für alle Generationen. Den Titel gab sie am Vormittag bekannt, und als es draußen dunkel war, kuschelten sich alle auf der großen Couch im Wohnzimmer ein. Zum Film gab es frisch zubereitetes Popcorn. „Das war toll, fast wie im richtigen Kino“, erzählt nicht nur Nikita begeistert. Dass alle ihre Corona-Infektionen gut überstanden haben, darüber ist man sehr froh. Und Nikita, Fiona und Josephine freuen sich, dass sie wieder in die Schule dürfen.