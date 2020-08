von Rolf Reißmann

Er möchte Rheinfelden sehr gut kennen lernen. Bisher war Peter Schallmayer nicht allzu oft in der Stadt. Wenn er sich im September als Landtags-Kandidat zur Wahl stellt, möchte er gerne gut Bescheid wissen über seien künftigen Wahlkreis. Deshalb kam der Sozialdemokrat zu einem kleinen Stadtrundgang mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nach Rheinfelden.

Direkt vor dem Rathaus nannte der Oberbürgermeister einige wichtige Charakteristika der Stadt. Rheinfelden, sagte Eberhardt, wuchs aus der Industrie hervor. Die zahlreichen Betriebe seien bis heute wichtige Treiber, Begleiter und Förderer der Stadt-Entwicklung. Doch auch Integration sei ein wesentlicher Akzent davon – beginnend mit der Zuwanderung der Industriearbeiter bis zur heutigen Ankunft vieler Migranten.

Vor dem Bürgertreff Gambrinus kam Eberhardt auf das reiche und vielseitige ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung zu sprechen. Unzählige Mitbürger würden sich für Integration und die Begleitung Hilfebedürftiger einsetzten und kämen immer wieder gerne im Gambrinus zusammen. „Je besser es uns gelingt, Hilfe- und Pflegebedürftige zu Hause gut zu begleiten, desto weniger müssen wir den doch enormen Aufwand mit noch mehr Heimplätzen betreiben,“ sagte der Oberbürgermeister. „Andererseits, und das wissen wir aus vielen Gesprächen, fühlen sich gerade Senioren in ihre eigenen Wohnung am wohlsten.“

Auf den städtischen Haushalt kämen ohnehin komplizierte Zeiten zu, betonte Eberhardt. Nicht nur, da die Einnahmen bei der Gewerbesteuer als Folge der Coronakrise zurück gehen würden, werde der Landkreis wohl die Kreisumlage spürbar erhöhen. Damit verringere sich für die Kommunen der Handlungsspielraum.

Künftig komme es daher noch mehr als bisher darauf an, dass jene, die neue Rechtsvorschriften erlassen, also Bund und Land, auch die finanziellen Lasten für diese Entscheidungen übernehmen und diese nicht den Kommunen auferlegen. Peter Schallmayer sprach bei dem Rundgang einige Themen an, die ihn besonders interessieren, zum Beispiel den Zustand der Schulen. Als Berufsschullehrer hat der 40-Jährige einen besonderen Blick darauf. Von Eberhardt erfuhr er, dass nahezu alle Schulen in Rheinfelden derzeit das Sanierungsalter erreicht hätten. Doch sie müssten auch besser ausgestattet werden.

Beim Blick durch die Friedrichstraße kam der Oberbürgermeister auf die Struktur der Händler zu sprechen. Ihn würde es nicht verwundern, sagte Eberhardt, wenn infolge der Coronakrise einige Inhaber kleiner Geschäfte aufgeben müssten. Die Stadt müsse sich darum bemühen, die Vielfalt im Handel zu erhalten. Schließlich führte der kleine Spaziergang der Landtagsbewerber an die Rheinbrücke. Der Oberbürgermeister erklärte, mit Blick auf das Gebäude der einstigen Krafübertragungswerke Rheinfelden, dass in dem damaligen Verwaltungsgebäude heute die Wohnbaugesellschaft der Stadt ihren Sitz habe.

Derzeit baut die Gesellschaft 96 neue Wohnungen, die Hälfte davon werden mit vergünstigten Mieten angeboten. Soziale Themen und Wohnen betonte Peter Schallmayer, seien zwei wichtige Bereiche in seinem Wahlkampf und würden später, falls er gewählt werde, auch in seiner Arbeit im Landtag eine große Rolle spielen.