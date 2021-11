von Sophia Kaiser

Zur Geschichte des eigenen Wohnortes wissen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht viel. Und das, obwohl es vielleicht eine ganze Menge zu entdecken gibt. David Meyer hat das für seinen Wohnort Dossenbach jetzt anschaulich auf einer Collage festgehalten. Im Rahmen eines Wettbewerbes zum 50. Jahrestag der Eingemeindung von Dossenbach hat er sein Projekt mit dem Motto „Wo ich daheim bin, gibt‘s Besonderes zu entdecken“ eingereicht – und war damit der einzige Kandidat.

Zwei Monate lang hat David an seinem Projekt gearbeitet, das durch einen Arbeitsauftrag in der Schule, der Realschule in Wehr, entstanden ist. Dort sollten die Schüler ein Thema ihrer Wahl in einem Referat vorstellen. David wählte dafür seinen eigenen Wohnort aus. Das liegt wohl auch an seinem großen Interesse an Geschichte – seinem Lieblingsfach in der Schule. Im Rahmen seines Projektes las er viele Chroniken zur Dorfgeschichte, hat im Internet recherchiert und war mit seinem Vater in Museen. Seine Collage zeigt Besonderheiten und persönliche Tipps in und um Dossenbach auf. Alle davon hat der Elfjährige selbst zusammengestellt, fotografiert, ausgedruckt und dann um einen Lageplan von Dossenbach herum auf ein Plakat geklebt. Rote Schnur verbindet die einzelnen Bilder mit den genauen Orten auf der Karte. Zu jedem Bild gibt es noch einen per Hand geschriebenen Zusatz, der erklärt, was genau es dort zu sehen gibt. Auch das Wohnhaus, in dem er mit seinen Eltern und zwei jüngeren Geschwistern wohnt, hat er auf der Karte markiert.

Ein gedruckter Text am Rand des Plakates erzählt die Entstehungsgeschichte des Dorfes. Die vielen Orte, die David auf seiner Collage festgehalten hat, hat er zu einem großen Teil bei einem seiner Hobbys, dem Geocachen entdeckt, eine Art Schnitzeljagd. Dabei werden Verstecke, die „Geocaches“, durch im Internet veröffentlichte Koordinaten mit einem GPS-Gerät gesucht. So sind auch viele Orte im nahen Umkreis von Dossenbach solche getarnten Verstecke. Aber das Geocachen ist nicht Davids einziges Hobby. Er macht Leichtathletik, ist im Musik- sowie dem Gesangverein in Dossenbach und begeistert sich auch fürs Gärtnern. David ist stolz auf sein Projekt, auch wenn es für den Wettbewerb keinen Preis gab. Er freut sich aber darüber, dass er es ins Schwörstädter Gemeindeblatt geschafft hat.

Unter all den Empfehlungen für Dossenbach hat David auch einen Favoriten: S‘Gotte Bänkli, eine Holzbank ein wenig außerhalb des Dorfes. „Von dort hat man einen schönen Ausblick auf den Hotzenwald“, erklärt er. Man merkt: David kennt sich aus und brennt für sein Projekt. Ruhig und routiniert erzählt er von den Orten auf seiner Collage.

Ein paar Monate hing sein Plakat im Rathaus in Schwörstadt, jetzt soll es zu Hause aufgehängt werden. Dort will David noch ein paar weitere Orte ergänzen, die es aus Platzgründen nicht aufs Plakat geschafft haben. Und auch einem weiteren Mysterium muss David noch weiter auf den Grund gehen: Gab es in Dossenbach tatsächlich mal eine Burg, so wie es in einem Burgenatlas erwähnt wurde? Für David gibt es also weiterhin eine Menge zu recherchieren.