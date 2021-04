von Annika Sindlinger

Zwei- bis dreimal täglich hat es 2020 auf den Straßen im Revierbereich rein rechnerisch geknallt. 979 Unfälle nahmen die Beamten auf. Erfreulicherweise seien das rund 16 Prozent weniger als im Vergleich zum Landkreis und 17 Prozent weniger als 2019, sagte Revierleiter Bernhard Weis beim jährlichen Pressegespräch. 2019 waren es noch 1185 gewesen. Auch das sei vermutlich auf die Pandemie und vor allem den ersten Lockdown zurückzuführen. „Damals war niemand unterwegs“, fasste es Bernhard Weis zusammen.

Mehr Unfälle mit Personenschaden

Bei 153 Unfällen im vergangenen Jahr waren insgesamt 184 Menschen verletzt worden, 46 davon schwer und 137 leicht. Im Vergleich zum Vorjahr mit 140 Unfällen ist die Zahl um rund neun Prozent gestiegen. Damit läuft Rheinfelden gegen den Trend im Landkreis. Kreisweit haben die Unfälle mit Personenschaden um rund vier Prozent abgenommen, nicht aber in Rheinfelden.

Unfallschwerpunkte Nicht mehr als Unfallhäufungsstelle gilt die Ecke Hardtstraße/Müßmattenstraße. Dort sind 2020 lediglich zwei Unfälle ohne Personenschaden erfasst worden. Um als solche Stelle zu gelten, müssen sich fünf Unfälle gleicher Art in einem Jahr ereignen oder fünf Unfälle mit Personenschaden in drei Jahren. Noch immer dazu zählen jedoch der Turbinenkreisel und die L 139 in Adelhausen zwischen den Einmündungen der K 6333 und der K 6334. Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt haben keine Unfallhäufungsstellen.

„Dafür haben wir keine Erklärung“, sagte Weis. Erfreulicherweise, so der Revierleiter, überwiege die Zahl der Leichtverletzten. Dennoch sei die Zahl der Schwerverletzten signifikant angestiegen. Als Schwerverletzter gilt, wer mehr als 24 Stunden in einer Klinik verbracht hat. Gesunken ist dagegen die Zahl der Unfälle mit Sachschaden: von 436 auf 301.

Ein Fußgänger tödlich verletzt

Anders als 2019 gab es im vergangenen Jahr einen Verkehrstoten. Im Januar 2020 war ein Fußgänger auf der Kreisstraße 6333 von einem Auto übersehen worden und noch am Unfallort verstorben. Der 70-Jährige war mit seinem Hund morgens außerorts zwischen Adelhausen und Ottwangen am Fahrbahnrand gelaufen. „Der Fußgänger hatte sich verkehrsgerecht verhalten“, sagte Weis.

Radfahrer oft Unfallbeteiligte

In 394 Fällen waren Autofahrer an einem Unfall beteiligt, in 60 Fällen Radfahrer, an 39 Unfällen Lastwagen, an 43 motorisierte Zweiräder und an 15 Fußgänger. Nur die Unfallzahl der motorisierten Zweiräder ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. In etwas mehr als der Hälfte aller Fälle waren die Radfahrer oder die Fahrer motorisierter Zweiräder selbst die Verursacher des Unfalls, Lastwagenfahrer waren es sogar in rund 75 Prozent aller Zusammenstöße. Die Fußgänger hingegen waren nur in drei Fällen schuld an einem Verkehrsunfall. Deutlich gestiegen sei die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer, so Dieter Wild, Leiter des Ermittlungsdienstes. „Das wird in den kommenden Jahren sicher noch steigen“, sagte er.

Weniger Alkohol im Straßenverkehr

In sieben Prozent der Fälle war Fahruntüchtigkeit die Unfallursache. Hierzu zählen Alkohol, Drogen, Medikamente oder Übermüdung. Deutlich zurückgegangen ist die Anzahl der Fahrten unter Alkoholeinfluss, gleichbleibend dagegen die der Alkoholunfälle. Bei weniger Fahrern wurde ein Drogeneinfluss festgestellt. Dafür stieg die Zahl der Unfälle unter Drogeneinwirkung. „Drogenfahrten haben wir eigentlich den ganzen Tag, nicht wie bei Alkohol“, sagte Weis. In 22 Prozent der Fälle krachte es beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, in 18 Prozent der Fälle, weil die Vorfahrt missachtet wurde und in elf Prozent wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Mehr Handys am Steuer

Auffällig sei die stark gestiegene Zahl von Menschen, die mit dem Handy in der Hand von der Polizei kontrolliert worden waren. Waren es 2019 noch 260 Menschen, stieg die Zahl im Jahr darauf auf 427. „Das ist unglaublich, da wird telefoniert, eine Sprachnachricht aufgenommen oder eine Nachricht geschrieben“, erzählte Wild. Zu vermuten sei, dass hier die Dunkelziffer sehr viel höher sei, so Weis. Gesunken sind dagegen die Zahl der Beanstandungen wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht oder die Geschwindigkeitsbeschränkungen.