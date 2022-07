von sk

„Rien ne va plus! – Nichts geht mehr für Sie, liebe Abiturienten und liebe Abiturientinnen am GBG-Casino!“ So begrüßte Elternvertreterin Sylvia Meyer-Krafczyk die Gäste beim Abiball der Jahrgangsstufe zwölf des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Rheinfelden. „C*ABI*NO ROYALE – um jeden Punkt gepokert“ war das Motto dieser Jahrgangsstufe. Im Rahmen des Abiballs wurde den 59 Schülern ihr Abiturzeugnis verliehen. Die Besten wurden mit Preisen ausgezeichnet. 20 Schüler haben einen Endschnitt mit einer Eins vor dem Komma erreicht.

Die Preisträger der G8-Abiturienten

Einen Preis für sehr gute Leistungen und ein Online-Stipendium von e-fellows.net erhielten: Nikolas Kassubek (1,0), Anna Tolic (1,0), Annika Flamm (1,0), Ronja Schwesig (1,1), Marina Haynl (1,1), Janina Schöberl (1,1), Paul Sopka (1,2), Sophia Ebner (1,2), Heidi Loidl (1,3), Anouk Weiß (1,4) und Franziska Müller (1,4).

Die Abiturienten mit einen Lob

Eine Belobigung für gute Leistungen erhielten: Karl Rosenmerkel, Tom Holtermann, Charlotte Lautenbach, Pelin Zafer, Leander Schöberl, Jessica Denz, Charlotte Krafczyk, Felix Pfeiffer und Hannah Beck.

Die weiteren Abiturienten

Ebenfalls das Abitur bestanden haben: Soana Arndt, Carolin Bopp, David-Cristian Codreanu, Marlon Di Genio, Esma Dursun, Kaan Erdogan, Milena Forat, Maximilian Friedmann, Michelle Ha, Felix Häbig, Franziska Höfler, Anissa Imeri, Lena Kirrmann, Betül Korkmaz, Nils Lang, Enrico Margarjan, Simon Maunz, Florent Nikci, Maximilian Ossowski, Viola Rahmani, Timo Reinke, Lena Rietschle, Jessica Schledowetz, Regina Schneider, Noël Schulz, Malte Sickert, Konstantin von Landenberg, Lynn Zeender und Marius Zipfel. Zusätzlich haben weitere Schüler das Abitur bestanden, einer Veröffentlichung jedoch nicht zugestimmt.

Die Träger der Fachpreise

Hier wurden acht Schüler für hervorragende Leistungen ausgezeichnet. Nikolas Kassubek erhielt den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, den Preis der Deutschen Mathematikervereinigung sowie den Preis der Deutschen Chemikervereinigung und den Preis als bester Schüler; Sophia Ebner erhielt den Scheffelpreis für das Fach Deutsch und den Molière-Preis für Französisch; Heidi Loidl erhielt den Fremdsprachenpreis für Englisch; Marina Haynl erhielt die Franz-Schnabel-Medaille für Geschichte; Ronja Schwesig erhielt den Fachpreis für Biologie (Das Goldene Gen) sowie den Ferry-Porsche-Preis für die MINT-Fächer; Charlotte Lautenbach und Lena Rietschle erhielten den Sozialpreis und Annika Flamm den Preis der Stadt Rheinfelden für Gemeinschaftskunde.