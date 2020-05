von Roswitha Frey

Ein Lichtblick für Kunstfreunde und Kunstschaffende: Museen, Galerien und Ausstellungen dürfen wieder besucht werden. Auch im Haus Salmegg sollen ab Ende Mai wieder Ausstellungsbesuche unter den gegebenen Auflagen, Abstandsregeln und Sicherheitsmaßnahmen möglich sein. Wie Kulturamtsleiter Claudius Beck auf Anfrage mitteilt, wird vom 30. Mai bis 12. Juli die Ausstellung „Altes Eisen? Denkste! – Rheinfelder Künstler 75 plus“ zu sehen sein.

Rheinfelden Im Corona-Modus: Wie sich der Arbeitsalltag der Kirchenmusiker verändert hat Das könnte Sie auch interessieren

Ausstellung wird vorgezogen

Ursprünglich war diese Schau erst im Sommer geplant, wird nun aber vorgezogen. Zwar wird es aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Vernissage geben können, aber „entscheidend ist, dass die Ausstellung überhaupt stattfinden kann“, so Beck.

Beteiligt sind an der Schau Maler, Zeichner, Grafiker, Fotografen und Bildhauer aus Rheinfelden, die auch im Alter von 75 plus noch höchst aktiv in ihrem künstlerischen Schaffen sind. So werden Werke von Margherita Kessler, Dietmar Biermann, Herbert Moriz, Lothar Reichart, Manfred Schmid, Wilhelm Schmieder und Jochen Specht ausgestellt.

Kuratorin Elisabeth Veith kümmert sich um das Konzept, holt die Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Fotografien und Skulpturen bei den Künstlern ab, stellt die Arbeiten zusammen und baut die Ausstellung in den Räumen des Hauses Salmegg auf. Die Idee für diese Ausstellung bestehe schon länger, so Claudius Beck. Er habe zehn Künstlerinnen und Künstler über 75 Jahre angeschrieben, sieben seien nun mit dabei.

Alle Regeln werden eingehalten

Wie der Kulturamtsleiter betont, werden beim Ausstellungsbesuch alle nötigen Regeln eingehalten. Die Aufsichtsperson sitzt hinter einem Plexiglas-Schutz, die Besucher erhalten am Eingang Kärtchen. So wird gewährleistet, dass sich jeweils nur acht bis zehn Besucher gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten. Die großzügigen Räumlichkeiten im Haus Salmegg ermöglichten das Abstandhalten sehr gut. Die Öffnungszeiten werden wie gehabt samstags und sonntags sein.

Doppelausstellung erst im Sommer

Eigentlich hätte Ende April die Doppelausstellung der Malerin Petra Heck aus Adelhausen und des Bildhauers Manfred Schmid aus Rheinfelden im Haus Salmegg beginnen sollen. Diese Schau wird nun in den Sommer verlegt und ist vom 18. Juli bis 30. August zu sehen.

Kulturamtsleiter Beck hegt die leise Hoffnung, dass bis dahin vielleicht sogar eine kleine Eröffnung draußen im Freien vor dem Haus Salmegg möglich ist. Ob mit oder ohne Vernissage, die Werke werden auf jeden Fall präsentiert. Die Verschiebung wurde nötig, weil die neuen Bronzeskulpturen von Bildhauer Manfred Schmid aufgrund der Corona-Maßnahmen noch nicht in der Kunstgießerei patiniert werden konnten und die Vorbereitungen nun länger dauern.

Er hoffe, so Manfred Schmid, dass er Anfang Juni in die Gießerei nach Süßen fahren könne, um beim Prozess des Patinierens dabei zu sein. Schmid hat neben den neuen Bronzeskulpturen auch viele neue Tonfiguren und Objekte für diese Ausstellung modelliert. Wie aufwändig die Herstellung von Bronzeskulpturen ist, soll in einem Film in der Ausstellung dokumentiert werden.

Jeden Tag ein Aquarell

Zwei Jahre hat die Malerin Petra Heck auf diese Ausstellung hingearbeitet. So sind in ihrem Atelier in Adelhausen viele neue großformatige Bilder im dynamischen, impulsiven und farbexplosiven Stil des Action Paintings entstanden, aber auch erstmalig eine Skulptur aus Verpackungsfolien, sozusagen Action Painting im Dreidimensionalen.

Während der Corona-Zeit habe sie begonnen, jeden Tag ein Aquarell zu malen, erzählt die Künstlerin. „Ich habe mich durch die ganze Tierwelt und durch die Blüten gemalt.“ Die Aquarelle habe sie auch auf ABC-Poster gedruckt. Petra Heck überlegt nun, ob sie in der Ausstellung im Haus Salmegg auch diese Bilder zeigt. „Ich habe natürlich gehofft, dass viel Publikum kommt“, sagt die Malerin, „aber ich bin jetzt schon froh, dass wir unsere Werke zeigen können. Und ich hoffe, dass die Leute dann auch ein bisschen kunsthungrig sind.“

Rheinfelden Im neuen Schauraum präsentiert die Stadt Rheinfelden ihre Geschichte ganz modern Das könnte Sie auch interessieren

Die Fotoausstellung „Marrakesch“ der VHS-Fotogruppe um Dozentin Petra Böttcher in der Rathausgalerie soll, wie Kulturamtsleiter Beck sagt, über den 8. Mai hinaus verlängert werden. Derzeit sind die Aufnahmen von den Marokko-Exkursionen online gestellt. Doch sobald das Rathaus wieder geöffnet wird, soll unter den geltenden Auflagen auch die Fotoausstellung wieder zu besichtigen sein. Die Folge-Ausstellung mit Rheinfelder Ansichten aus dem städtischen Kunstdepot, die Mitte Mai in der Rathausgalerie vorgesehen war, wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.