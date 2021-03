von Valentin Zumsteg

Seit gut einem Monat ist Corinne Caracuta City-Managerin im Schweizer Rheinfelden. Sie will zügig sichtbare Maßnahmen umsetzen. „Ich entdecke jeden Tag Neues in Rheinfelden“, erklärt Corinne Caracuta. Am 1. Februar hat die 36-Jährige die Stelle mit einem Pensum von 70 Prozent angetreten. Um das Städtchen besser kennenzulernen, schlägt sie täglich einen anderen Weg vom Parkplatz zu ihrem Arbeitsplatz im Rathaus ein.

So erkundet sie die Gassen des Zähringerstädtchens mit über 100 Betrieben aus Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen. Und was sie sieht, gefällt ihr: „Rheinfelden ist einfach schön. Ein Besuch lohnt sich auch für Leute von weiter her. Das Städtchen braucht sich nicht zu verstecken, es gibt ein großes Potential und viele Chancen“, betont Caracuta, die mit ihrer Familie seit zwei Jahren in Zeiningen lebt.

Idealer Mix an Angeboten

Ihr Hauptziel als City-Managerin ist es, die leeren Ladenflächen zu beleben und einen möglichst idealen Mix an Geschäften und Angeboten zu ermöglichen. „Die Leute wollen nicht nur online einkaufen. Es gibt ein großes Bedürfnis, sich in den Geschäften beraten zu lassen. Dabei spielt das Erlebnis eine immer größere Rolle. Eine Schaukäserei oder eine Mikrobrauerei, in der man Workshops buchen kann, wären doch schön“, sagt Caracuta.

Zu einem umfassenden Angebot im Städtchen gehört aus ihrer Sicht auch ein Shop eines Telekommunikationsunternehmens. Als Kaffeeliebhaberin würde sie sich auch einen Laden rund um Kaffee und Genuss wünschen. Das Wort „Lädelisterben“ mag sie nicht. „Es gibt immer Veränderungen. Vielleicht werden in Zukunft mehr Erlebnisse geboten.“

Den aktuellen Leerstand von Ladenlokalen im Städtchen beziffert sie auf rund 15 Prozent. In Zusammenarbeit mit den Immobilienbesitzern möchte sie neue Wege bei der Vermarktung der Objekte beschreiten. „Es gibt den Trend, leere Immobilien schön auszustaffieren und so zu zeigen, was möglich wäre“, erklärt Caracuta. Sie will in diesem Bereich mit einer Firma aus der Region zusammenarbeiten.

In den vergangenen Wochen hat die neue City-Managerin bereits zahlreiche Ladeninhaber besucht, wie sie erzählt. „Das Interesse ist groß, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.“ Zusammen mit der Einzelhändlervereinigung „Pro Altstadt“ soll im Frühling eine Aktion lanciert werden, die über einen längeren Zeitraum Besucher ins Städtchen lockt.

Caracuta findet es wichtig, dass sie zügig erste Maßnahmen umsetzen und so für eine gewisse Sichtbarkeit sorgen kann. Ein Anliegen ist ihr auch, Rheinfelden und dessen vielfältiges Angebot im Internet besser auffindbar zu machen. Gerade die aktuelle Corona-Pandemie biete die Möglichkeit, die Chancen der Digitalisierung noch besser zu nutzen.

Die Stelle der City-Managerin ist in Rheinfelden erst vor einem Jahr geschaffen worden. Die Vorgängerin von Corinne Caracuta war nur einige Monate im Amt, dann hat sie gekündigt. „Sie hat ein gutes Fundament gelegt, darauf kann ich aufbauen. Der Weg ist schon ein bisschen geebnet. Es bleibt aber eine Pionierstelle, die ich mitprägen darf. Das gefällt mir sehr gut.“