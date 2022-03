von Verena Pichler

In einem Keller in der Karl-Fürstenberg-Straße fristen aberhunderte Bilder ein recht trostloses Dasein. Eingeschlagen in Säurepapier liegen dort Werke verschiedener Künstler, die der Stadt geschenkt oder vererbt wurden oder welche das Kulturamt gekauft hat. Passend zur 100-Jahr-Feier wird ein kleiner Teil davon in der Rathausgalerie gezeigt. Verantwortlich ist Künstlerin Petra Heck.

Steigt man die Treppen im Rathaus hinauf zur Galerie, fällt der Blick gleich aufs Rathaus selbst: Ein Aquarell von Heiner Harmes aus dem Jahr 1997 zeigt den Bau aus Glas und Stahl noch ohne Stadtbibliothek – die kam 2009 – und vor der Kernsanierung, begonnen 2014. Heck hat das Bild und dessen Platz bewusst als Einstieg in die Ausstellung „Stadt – Land – Fluss“ gewählt, die sie eigentlich schon für Januar vorbereitet hatte.

Wegen Corona konnte sie einem breiten Publikum aber nicht zugänglich gemacht werden. „Es ist das jüngste Bild in der Schau.“ Gleich daneben finden sich Ansichten der Industrie, identitärer Teil der Stadtwerdung. Dort ist im Übrigen auch ein Bild zu sehen, dessen Urheber unbekannt ist. „Vielleicht kennt jemand den Künstler und kann uns mehr sagen“, hofft Heck.

Urheber gesucht: Dieses Werk eines unbekannten Künstlers ist ebenfalls Teil der Ausstellung. | Bild: Verena Pichler

Folgt man dem Rundgang – übrigens vorbei an Porträts der bisherigen Bürgermeister, die immer dort hängen – kommt die „Land“-Ecke. Gleich mehrere Ansichten des Dinkelbergs von Paul Ibenthaler sind zu sehen. „Das da könnte mein Haus sein“, zeigt Heck lachend auf die gemalte Straße, an deren Kuppe sich ein Haus schmiegt. Sowohl Ibenthalter als auch Heck sind mit dem Dinkelberg bestens vertraut, Ibenthalter lebte von 1974 bis zu seinem Tod in Eichsel, Heck lebt und arbeitet in Adelhausen. Das sei schon besonders an Rheinfelden: Die Stadt mit Industrie und gleich daneben das Land, findet auch Kulturamtsleiter Dario Rago.

Doch weil Rheinfelden nichts ohne den namensgebenden Fluss wäre, widmet sich ihm der dritte Teil. „Jetzt kommen wir in meine Lieblingsecke“, sagt Heck und steuert auf eine auf den ersten Blick unscheinbare Kohlezeichnung zu, die den Rhein und Teile des Schweizer Ufers zeigen. Gemalt hat sie Marie Sieger-Polack. Sie verkörpert auf besondere Weise auch die Geschichte der Stadt, wie Heck begeistert erzählt.

Denn nur weil ihr Mann immer wieder bei der Degussa angestellt war, kam die Familie aus dem fränkischen Raum überhaupt in die Region. Und Sieger-Polack hielt ihre neue Heimat fest. „Aussicht von unserer ersten Wohnung“ heißt ein Bild, das 1918 entstand und den Rhein sowie das schweizerische Ufer zeigt. Gleich daneben hängt das Werk „Balkon Warmbacher Straße“, ebenfalls von 1918.

Öffnungszeiten Die Rathausgalerie ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich: Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 9 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr, und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Besucherinnen und Besucher werden daher gebeten, sich vor ihrem Ausstellungsbesuch im Kulturamt zu melden und einen entsprechenden Nachweis vorzulegen.

Für Heck ist Sieger-Polack auch deshalb spannend, weil sie – 1886 geboren – als Frau der damaligen Zeit Kunst an verschiedenen Akademien studierte und zeitweise mit ihren Werken die Familie allein ernährte, wenn ihr Mann immer mal wieder ohne Arbeit war.

Den Abschluss der Ausstellung bilden Werke mit einem Sujet, das auch heute noch zu den beliebtesten zählt: der Rhein, die Brücke, Haus Salmegg. Die beiden ältesten Werke der Ausstellung sind hier zu sehen, sie datieren auf 1840. „Klein und unscheinbar, aber das ist die Mona Lisa ja auch“, sagt Heck lachend.

So sieht‘s im Kunstdepot der Stadt aus. | Bild: Verena Pichler

Auch wenn sich im Depot kein van Gogh oder Rembrandt findet, wie es in der Ausstellungsbeschreibung heißt, so ist das Depot der Stadt doch von großem Wert. „Es ist auch das Gedächtnis Rheinfeldens“, findet Dario Rago. Die Ausstellung sei eine gute Gelegenheit, dieses zu zeigen und sowohl Heck als auch Rago sind sich einig, dass das Depot genug Stoff für weitere Ausstellungen bietet.

Abseits solcher Schauen kommen vor allen Dingen die Mitarbeitenden im Rathaus und in den Ortsverwaltungen in den Genuss der Kunst, denn dort hängen einige Exponate, die durchaus auch mal ausgewechselt werden. Rago jedenfalls wird die Schau nutzen, um sich vielleicht eines der Werke für sein Büro im Kulturamt auszusuchen.