von Valentin Zumsteg

Auch in der heutigen hektischen Zeit gibt es noch Geschäfte, die besonders langlebig sind. Zum Beispiel an der Marktgasse 14 in Rheinfelden/Schweiz: In diesem Gebäude befindet sich seit genau 200 Jahren eine Apotheke.

Auf das Jubiläum ist Apotheker Markus Spaniol per Zufall gestoßen. Seine Tochter Caroline, die die Bezirksschule im Schweizer Rheinfelden besucht, musste eine Arbeit über ein historisches Gebäude in Rheinfelden schreiben. Sie entschied sich für das Haus „zum Phaeton“ an der Marktgasse 14, in der sich die elterliche Apotheke befindet. „Als ich den Text durchlas, bemerkte ich, dass es an diesem Standort bereits seit 200 Jahren eine Apotheke gibt. Das ist doch erstaunlich in der heutigen Zeit mit dem Lädelisterben“, erklärt Markus Spaniol.

Ein Blick zurück in die Geschichte

Weil Ignaz Lang Anfang des 19. Jahrhunderts die Apotheke seines Onkels Alois nicht übernehmen konnte, beantragte er beim Sanitätsrat in Aarau die Konzession für eine zweite Apotheke in Schweizer Rheinfelden. Die Bitte wurde erfüllt. So eröffnete Ignaz Lang am 8. Dezember 1820 seine Löwen-Apotheke im Haus „zum Phaeton“ in der Marktgasse. Dieses Haus, dessen Geschichte bis ins zwölfte Jahrhundert zurückreicht, war früher Teil des Rathauses. Es soll sich um einen unvollendeten zweiten Turm – früher bekannt als „Turm derer von Nollingen“ oder „Turm am Markt“ – gehandelt haben. Die dicken Mauern und das „Ritterzimmer“ in einem der Obergeschosse zeugen noch heute davon.

Die Zeit vergeht

200 Jahre sind eine lange Zeit. 1820 lebte Napoleon Bonaparte noch. Queen Victoria war erst ein Jahr alt und James Monroe amtierte als fünfter Präsident der Vereinigten Staaten. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wechselten die Besitzer der Rheinfelder Liegenschaft – doch es blieb darin immer eine Apotheke erhalten.

Mit der Zeit gehen

1971 haben die Eltern von Markus Spaniol – Elisabeth und Hans Spaniol – das Geschäft von Madeleine Bentz-Méan übernommen. Heute ist Markus Spaniol der verantwortliche Apotheker. Mit anderen Worten: Rund ein Viertel der vergangenen 200 Jahre ist von der Familie Spaniol geprägt worden. „Es ist schön zu sehen, dass es schon so lange eine Apotheke an diesem Ort gibt. Man muss sich immer weiterentwickeln, sonst bleibt man stehen und verschwindet mit der Zeit“, betont Markus Spaniol.

Quelle: „Herkunft und Verbreitung der medizinisch-pharmazeutischen Kenntnisse im Abendland und die Geschichte der Rheinfelder Apotheken.“ Garabed M. Enezian.