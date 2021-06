von Petra Wunderle

Der Ruderclub Rheinfelden ist 100 Jahre alt und gehört somit zu den ältesten Vereinen in der Stadt. Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 31. Juli, statt. An der Spitze des 250 Mitglieder starken Ruderclubs steht heutzutage Peter Peitz. Der sportliche Verein hat sogar ein Jahr vor der Industriestadt Rheinfelden dieses hohe Alter erreicht.

Peter Peitz steht an der Spitze des RC Rheinfelden. Bild: Petra Wunderle | Bild: Wunderle

Und das kam so: Am 13. Juli 1921 gründeten August Scherz, er stand an der Spitze des Vereins, sein Stellvertreter Ewald Steffen, Schriftführer Karl Wassmer, Kassierer Gustav Rünzi, Ruderwart Pius Widmer, Beisitzer Alfred Ries und Ruderinstruktor Fritz Wirzberger den „Wassersportverein Warmbach“. Als Bootsbestand hatte der Verein damals einen Rennvierer, zwei Gig-Vierer, ein Motorboot und mehrere Gondeln. Ihr Domizil war ein kleiner Bootsschuppen auf dem Grundstück am Rhein. Später, im Jahre 1929, wurde der Verein dann in „Ruderclub Rheinfelden“ umbenannt.

Die Rheinfelder Ruderer im Jahre 1958 in Konstanz mit Ernst Metzger (von links), Dieter Markus, Wendelin Zöhner, Kurt Weindl, Werner Strittmatter, Harald Weiler, Walter Süßle, Eickhard Kühl und Hans Wittmann. Bild: ARCHIV PETER PEITZ | Bild: Archiv Peter Peitz

Der Ruderclub wie die Stadt Rheinfelden hatten die Gründung sowie das Gedeihen wesentlich der sich ansiedelnden Industrie zu verdanken. Mitarbeiter, die aus Frankfurt zugezogen sind, wollten ihr auf dem Main gepflegtes Hobby auf dem Wasser des Rheins weiter verfolgen. Sie waren Mitinitiatoren, Instruktoren und besorgten erste Boote. So expandierte der Verein sehr schnell und zählte bereits ein Jahr später 240 Mitglieder, darunter auch Bürgermeister Rudolf Vogel.

Erstes Bootshaus

Vor allem mit der Rheinfelder Handwerkerschaft sowie den Direktoren Albrecht und Haas wurde im Jahr 1922 das erste Bootshaus in Holzbauweise auf dem eigenen Grundstück neben dem Warmbacher Pfarrhaus errichtet. Dem Anspruch, beim Rudern des Schwimmens mächtig zu sein, wurde mit dem begleitenden Angebot von Schwimmkursen entsprochen. In einer Zeit, in der nur wenige Menschen das Schwimmen beherrschten, konnte man sich somit auch als erster Schwimmverein hervortun. Bis in die 1960er und 1970er Jahre hinein wurden Schwimmwettkämpfe mit dem Ruderclub als Veranstalter im Rheinfelder Hallenbad ausgetragen.

Die ersten Regatten wurden auf dem Rheinstau bei Kaiseraugst gefahren, und damit kamen auch Gelegenheiten, sich mit den Basler Ruderern und anderen Ruderclubs zu messen. Um an Regatten auswärts teilnehmen zu können, zum Beispiel in Konstanz oder Luzern, mussten die Boote zum Güterbahnhof getragen und auf spezielle Eisenbahnloren verpackt werden. Die damaligen Ruderer Karl Hirtle, Alfred Ries, Hans Süssle, Erwin Grether und Sepp Grippling haben viele Pokale mit nach Hause gebracht. Es sind Namen, die mit dem Ruderclub bis heute verwurzelt sind, denn die Söhne, Töchter und Enkel führen das Andenken ihrer Vorfahren erfolgreich fort. Dank finanzieller Unterstützung, vor allem aus der Geschäftswelt und Industrieunternehmen, konnten immer wieder Ruderboote angeschafft werden konnten.

Die Jubiläumsfeier Das Jubiläum wird am Samstag, 31. Juli, im Pfarreizentrum St. Josef in Rheinfelden mit geladenen Gästen gefeiert. Beginn ist um 12 Uhr mit einem Zusammenkommen samt Imbiss. Ab 13 Uhr findet die Begrüßung statt, Grußworte werden gesprochen. Festredner ist Pater Hermann-Josef Zoche, er kommt aus Waldkirch bei Waldshut, wo er seit 1991 Pfarrer ist. Ab 15 Uhr klingt die Veranstaltung aus.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war das Bootshaus nahezu ruiniert, die Boote und das Rudermaterial fast gänzlich zerstört. 1948 wurde August Hirtle zum Vorsitzenden gewählt. Ab 1950 wurde das Vereinsschiff im wahrsten Sinne des Wortes wieder ins „Fahrwasser gebracht“. Erste Regatten wurden besucht und damit kann der RCR auf Zeitzeugen wie Walter Süssle, Eickhard Kühl und Hans Wittmann zurückgreifen. Ende der 1950er Jahre stiegen schließlich auch Frauen mit ins Boot. Sie waren gleichzeitig „Vergnügungswartinnen“. Ruderfeste mit Tombola wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen in Rheinfelden und trugen neben Papiersammlungen auch zur Finanzierung des Vereinssports bei.

Rudern wurde Familiensport

Rudern wurde in Rheinfelden zum Breitensport, Familien wurden miteinbezogen, gerudert wurde im Sommer und im Winter. Zusätzlich fand auf festem Vereins- und Hallenboden ein Wintertraining statt. An- und Abrudern, Ruderfreizeiten und sonstige Festivitäten sind zur Tradition geworden. Längst genießt der RCR einen legendären Ruf, wenn es um die sportlichen Erfolge geht. Erfolgserlebnisse auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Angefangen in der Heimatstadt Rheinfelden, wo die Ruderer bei den „Sportlern des Jahres“ öfters aufs Siegertreppchen durften, bis hin zu Landes- und Weltmeisterschaften, von denen die Rheinfelder Ruderer stets mit Medaillen nach Hause kamen.