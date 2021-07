von Roswitha Frey

Überall kommt die Kultur wieder aus dem monatelangen Stillstand zurück. Auch die Musikschule Rheinfelden präsentiert sich vor den Sommerferien mit Veranstaltungen. Bei den vierten „Klaviertagen“ von 13. bis 18. Juli dreht sich alles um die schwarzen und weißen Tasten.

Termine und Karten Bei den vierten Klaviertagen von 13. bis 18. Juli dreht sich alles um die schwarzen und weißen Tasten. Das Schüler- und Lehrerkonzert findet am heutigen Dienstag, 13. Juli, im Orffsaal der Musikschule um 19 Uhr statt. Das Duo-Konzert Cello und Klavier ist am 18. Juli um 17 Uhr im Haus Salmegg. Karten für die Konzerte gibt es bei der Tourist-Information sowie unter www.reservix.de

Normalerweise finden die Klaviertage alle zwei Jahre statt, doch 2020 mussten sie ausfallen. Wegen der Corona-Pandemie ist die aktuelle Ausgabe „etwas abgespeckt“, wie es der Fachbereichsleiter Klavier an der Musikschule, Carl-Martin Buttgereit, nennt. Weil die Vorbereitungszeit wegen der Einschränkungen kürzer ist als gewohnt, werden Schüler- und Lehrerkonzert zusammengelegt. So werden am 13. Juli rund 20 Mitwirkende im Orffsaal Facetten der Klaviermusik vorstellen.

Die Akteure

Unter den Akteuren sind überwiegend Schüler aus allen Klavierklassen. Musikschulleiter Bernward Braun, der selbst Klavier unterrichtet, und die Klavierlehrer Carl-Martin Buttgereit, Joseph Nykiel, Michael Donkel und Thomas Weber haben mit Schülern aus ihren Klassen Stücke für die Klaviertage einstudiert. Dabei sind Klavierschüler im Alter von sechs bis 83 Jahren. Gemeinsam haben die Lehrkräfte das Programm zusammengestellt.

Breites Spektrum

Nicht nur das Altersspektrum der Mitwirkenden ist breit gefächert, auch die Stückauswahl bietet eine enorme Vielfalt: Klavier solo, Klavier zu vier und sechs Händen und Klavier in kammermusikalischer Besetzung mit Cello, Horn, Kontrabass, Gesang, Flöte. Die Kammermusik einzubinden, ist ein Anliegen dieses Gemeinschaftsprojekts, an dem neben den Lehrkräften im Fach Klavier auch Pädagogen anderer Fächer beteiligt sind.

Eigene Komposition

Die Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges Programm mit Werken von Mozart bis zu Gegenwartsmusik freuen. Auch Popmusik ist dabei, wie Buttgereit verrät, ebenso ein meditatives Stück des Komponisten Ludovico Einaudi, der bei den Musikschülern sehr beliebt sei. Eine Schülerin habe sogar selbst etwas komponiert. Da wegen Corona auf Abstand geachtet wird, sitzen die Akteure beim vier- und sechshändigen Spiel nicht eng beieinander an einem Flügel. Vielmehr wird an zwei oder drei Klavieren gespielt. Wurde zunächst überlegt, das gemeinsame Schüler- und Lehrerkonzert im Lichthof des Gymnasiums auszurichten, hat man sich nach den Lockerungen doch für den Orffsaal der Musikschule entschieden. Rund 80 Besucher finden dort Platz.

Die Proben

Da erst seit den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht auch in größeren Gruppen läuft, ist die Vorbereitungszeit für die Klaviertage „sehr knapp“, so Buttgereit. Doch auch während der Corona-Zeit sei das Programm „sehr gut geprobt“ worden.

Das zweite Konzert

Das zweite Konzert bestreiten am 18. Juli Carl-Martin Buttgereit und der Cellist Emanuel Graf. Buttgereit hat mit dem Solocellisten der Bayerischen Oper München schon öfter zusammengespielt. Im Haus Salmegg präsentieren sie unter dem Titel „Delikatessen der Celloliteratur“ ein romantisches Programm mit Werken für Cello und Klavier von Schumann, Brahms und Gustav Jenner. Musikschule und Kulturamt sind die Veranstalter. Falls das Konzert um 17 Uhr ausgebucht ist und Nachfrage besteht, sind die Künstler bereit, das Programm um 20 Uhr zu wiederholen.