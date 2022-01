von Horatio Gollin

Das Bauerndorf Minseln hatte schon vor der Eingemeindung enge Verflechtungen nach Rheinfelden und die Eingliederung traf auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Ein Zusammenschluss mit Karsau zu einer Dinkelberggemeinde wurde eher skeptisch betrachtet.

Am 1. Januar 1972 wurden Degerfelden und Minseln als erste der sechs heutigen Ortsteile in Rheinfelden eingemeindet. Den Prozess begleitet hat der 74-jährige Paul Renz, der als 23-Jähriger noch vor der Eingemeindung in den Gemeinderat Minseln gewählt wurde.

Paul Renz erlebte die Eingemeindung als junger Gemeinderat. | Bild: Horatio Gollin

„Eine der ersten Entscheidungen, die zu treffen waren, war die Eingliederung nach Rheinfelden“, erzählt Renz, der zu den Minselner Gemeinderäten gehörte, die in den Rheinfelder Gemeinderat übernommen wurden. Dem Gremium gehört er bis heute an.

Intensiv mit dem Thema hat sich auch Ortsvorsteherin Eveline Klein beschäftigt, die für den Förderverein des Dinkelberg-Museums eine Ausstellung zur Eingemeindung organisiert. „Wir haben 100 Jahre Rheinfelden und davon gehört Minseln immerhin die Hälfte der Zeit dazu. Wir wollen zeigen, wie das damals war“, so Klein, deren Vater Paul Klein damals ebenfalls dem Minselner Gemeinderat angehörte. Die Ausstellung soll im Juli in der Alban-Spitz-Halle gezeigt werden.

Eveline Klein hat die Eingemeindung für eine Ausstellung aufbereitet. | Bild: Horatio Gollin

Minseln hatte damals zwischen 1200 und 1300 Einwohner. Die Landwirtschaft war das Hauptgewerbe im Dorf. Auf der Einnahmenseite sah es für die Kommune schlecht aus. „Wir hatten eine Fülle von Aufgaben, die wir aus eigener Kraft nicht hätten bewerkstelligen können“, sagt Renz. Viele Wohnhäuser waren nicht an die Kanalisation angeschlossen, Straßen und Wege waren in schlechtem Zustand und es bestand der Wunsch nach einer Gemeindehalle.

Die Verflechtung war schon vorher groß

„Verlockend war die Landesprämien von 1,8 Millionen Mark, die Rheinfelden bei einer Eingemeindung bekommen sollte“, meint Renz. Klein führt an, dass die Verflechtung schon groß war, da viele Minselner in Rheinfelden arbeiteten und die Kinder dort die weiterführenden Schulen besuchten.

„Es ist uns schwergefallen, die Souveränität aufzugeben. Aber, dass wir nicht selbständig bleiben können, war klar“, meint Renz. Großen Widerspruch gab es im Dorf nicht, hat Klein recherchiert. Karsau warb zwar für die Gründung einer Großgemeinde Dinkelberg. Allerdings fiel dieser Vorschlag in Minseln nicht auf fruchtbaren Boden.

„Der Idee stand man eher skeptisch gegenüber“, sagt Klein. Gegen die Dinkelberggemeinde sprach, dass die Landesvorgaben eine Mindestzahl an Einwohnern vorschrieb, die eine Dinkelberggemeinde nicht erreicht hätte, und dass die Fördergelder des Landes beim Zusammenschluss mit Rheinfelden höher ausfielen. Auf Bürgerversammlungen sprach sich die Mehrheit der Minselner für Rheinfelden aus und bei einer Bürgeranhörung stimmten 68 Prozent für den Anschluss an die Stadt.

In der Vereinbarung zur Eingliederung der Gemeinde Minseln in die Stadt Rheinfelden wurde zugesichert, dass eine Mehrzweckhalle errichtet wird, der Hauptsammler von Minseln nach Rheinfelden verlegt und an die Kanalisation angeschlossen wird, Wirtschaftswege, Feldwege und Waldwege wie auch Gemeindeverbindungsstraßen ausgebaut und restlichen Ortsstraßen und die Hauptwirtschaftswege geteert werden sowie Kinderspielplätze an geeigneten Stellen angelegt werden.

Die bauliche Entwicklung Minselns sollte gefördert und die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen fortgeführt werden. Zudem sollte die Ortsstraße, heute die Wiesentalstraße, ausgebaut und mit einem einseitigen Gehweg ausgestattet werden. Renz merkt an, dass die Stadt dann sogar beidseitig Gehwege errichtete.

Zu wenige Einwohner für drei Gemeinderäte

Die Eingemeindung wurde vollzogen und für die Einwohner fand am 28. Januar 1972 ein großes Fest unter Mitwirkung der Vereine statt. „Rheinfelden hat mehr investiert, als damals zugesichert wurde“, meint Renz. Zur Überwachung der Vereinbarung wurde zunächst ein Gremium mit vier Bürgern eingesetzt. Infolge des vorläufigen Verzichts auf den Ortschaftsrat wurde Minseln die Wahl von drei Gemeinderäten in den Rheinfelder Gemeinderat ab 1975 zugesichert.

1972 konnten sogar sechs Minselner Gemeinderäte in das Rheinfelder Gremium eintreten. Die Wahl von drei Gemeinderäten aus Minseln war aber im Rahmen der unechten Teilortswahl nicht möglich, da Minseln laut Bevölkerungszahl nur zwei zustanden, führt Klein aus. Daher führte Minseln 1975 einen Ortschaftsrat ein, wie es ihn in den anderen, bis 1975 eingemeindeten Ortsteilen gab.