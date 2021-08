von Valentin Zumsteg

In der Rheinfelder Altstadt ist derzeit eine gute Dynamik zu spüren. Beim City-Management gehen mehr Anfragen ein. Mit einer Schnitzeljagd sollen zusätzlich Kunden ins Städtchen gelockt werden. „Es tut sich etwas“, sagt Corinne Caracuta, die seit Februar City-Managerin von Schweizer Rheinfelden ist. „Ich erhalte fast täglich Anfragen von Leuten, die sich über Leerflächen im Städtchen informieren wollen“, erklärt die 36-Jährige. Sie spürt eine gute Dynamik. Die Stadt sei häufig sehr belebt, vor allem bei schönem Wetter. „Wenn wir es schaffen, eine oder zwei der großen Leerflächen wieder mit Leben zu füllen, dann wäre das ein gutes Zeichen“, betont sie.

Die Chancen dafür stehen offenbar gut: „Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber eine große Leerfläche wird voraussichtlich dieses Jahr wieder besetzt.“ Ebenso klar sei, dass ein weiterer Food-Truck zum Gastro-Angebot beitragen soll. „Das wird eine schöne Ergänzung“, verspricht Caracuta. Zudem laufen Abklärungen mit einer Mikro-Brauerei, wie sie berichtet.

Von vielen Leuten wird bedauert, dass es im Schweizer Rheinfelden keinen Telecom-Shop gibt. Mit Swisscom hatte die City-Managerin bereits Kontakt, doch das Unternehmen sieht derzeit keine Möglichkeiten in der Stadt. „Ich bin jetzt in Gesprächen mit einem weiteren Telecom-Anbieter. Es ist aber noch alles sehr vage“, schildert Caracuta. Mit einem schnellen Ergebnis sei nicht zu rechnen.

Die City-Managerin hat aber noch andere Ideen für Schweizer Rheinfelden. „Es wäre toll, wenn sich zwei oder drei Jungunternehmer zusammentun würden, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.“ Als Beispiel nennt sie eine Ölmanufaktur in Basel, die einen Laden in einem Café betreibt. „Solche Kombinationen sind spannend. So etwas würde auch zu Schweizer Rheinfelden passen.“

Bei der weiteren Belebung der Altstadt kommt den Immobilienbesitzern eine wichtige Rolle zu. Sie entscheiden, was mit den Leerständen passiert und wie hoch die Mietkosten sind. Das City-Management will deshalb die Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dazu soll bald ein Treffen stattfinden.

„Die Arbeit als City-Managerin gefällt mir sehr. Langsam sieht man auch die ersten Pflänzchen, die zu sprießen beginnen“, erklärt Caracuta. In Zusammenarbeit mit „Rheinfelden Live“, Pro Altstadt und dem City-Management ist eine virtuelle Schnitzeljagd durch die Rheinfelder Altstadt entstanden. „Es ist eine Mischung aus Sightseeing und Einblicken in besondere Rheinfelder Geschäfte“, erklärt City-Managerin. Der Wettbewerb läuft noch bis Mitte August, dann werden die Preise verlost. Weitere Informationen im Internet (rheinfelden-live.ch/aufschnitzeljagd).