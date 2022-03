von Verena Pichler

Es ist das längste und doch zuletzt etwas in Vergessenheit geratene Kapitel von Schloss Beuggen: Mehr als 550 Jahre diente es dem Deutschen Orden als Sitz, bevor dieser 1806 enteignet. Ein Vermächtnis, das der neue Schlossbesitzer Alexander Schwabe, bewahren und lebendig halten will. Erst im vergangenen Winter fand eine Buchvorstellung des Ordens im Schloss statt, nun hat eine gusseiserne Ofenplatte von 1770 einen neuen Platz gefunden.

Diese Ofenplatte hängt seit wenigen Tagen überm Klavier im Restaurant. Dass sie das tut, ist ganz praktisch der Schmiedezunft Nollingen zu verdanken. Deren Mitglieder Kurt Schupp und Gert Lenggeler haben eine Aufhängung konstruiert, an der die rund 200 Kilogramm schwere Platte fast zu schweben scheint. „Man konnte ja keine Löcher hinein bohren“, sagt Schwabe. Dass die Schmiedezunft überhaupt im Boot bei dem Projekt ist, ist wiederum Jürgen Räuber zu verdanken, Ortsvorsteher von Karsau und „Schlossonkel“ von Beuggen, wie Schwabe sagt.

Die Ofenplatte fristete ein jämmerliches Dasein, bis Jürgen Räuber sie entdeckte. Nun hängt sie im Schlossrestaurant. | Bild: Verena Pichler

Und das kam so: Der Musikverein Karsau veranstaltete früher traditionell sein Sommerkonzert in der Bogenhalle. „Immer vor dem Auftritt mussten wir Sachen hin- und hertragen, die dort gelagert waren, um Platz für den Bühnenaufbau zu schaffen.“ Dabei fiel ihnen stets die Ofenplatte auf, die in einem hinteren Winkel ein „jämmerliches Dasein“ gefristet habe. Mit dem Vorbesitzer von Beuggen endete für den Musikverein die Nutzung der Halle, die Platte aber vergaß der geschichtsinteressierte Räuber nicht. „Wir haben uns mal in einer Nacht rein geschlichen und Bilder gemacht, um ihre Existenz zu dokumentieren“, erinnert sich Räuber. Nach dem Besitzerwechsel kam Räuber gleich auf Schwabe und seine Partnerin Franziska Tanner zu und beide waren begeistert.

Schlossführungen Die Tradition der öffentlichen Schlossführungen wollen Schwabe und Tanner im Übrigen wieder aufleben lassen. Auftakt dazu wird die Festwoche im Juni auf Schloss Beuggen sein, die anlässlich der 100-Jahr-Feier Rheinfeldens stattfindet. Dabei soll es eine Ausstellung geben und Führungen. Außerdem hat Schwabe von jedem Komtur Beuggens ein Bild in Auftrag gegeben; diese Reihe soll im Treppenhaus die einstigen Ritter zeigen. Kontakt zum Schloss per Mail an aschwabe@eventgastro.ch

Denn die Ofenplatte stammt aus dem Jahr 1770, als Johan Baptist von Eptingen Komtur in Beuggen war, also der Leiter dieser Niederlassung des Deutschen Ordens. Und eben jener von Eptingen ist ein Urahne von Schwabe. „Deshalb ist das für mich hochemotional.“ Die bisherige Ahnenforschung reicht von Schwabes Familie 650 Jahre zurück. „Hätte ich all das vor dem Kauf des Schlosses gewusst, ich hätte Muffensausen bekommen.“ Für ihn sei Schloss Beuggen nun auch ein familiäres Vermächtnis. „Ich hab‘ hier lebenslänglich“, sagt Schwabe und sieht dabei eigentlich zufrieden aus.

Die Ofenplatte, die neben dem Ordenskreuz die Jahreszahl 1770 zeigt, könnte von Eptingen – ein Raufbold und Haudegen, so Räuber – sich selbst zur Ehre angefertigt haben. „Er war in diesem Jahr zum Feldmarschall befördert worden, daher könnte dies ein Anlass gewesen sein“, meint Räuber, der jedoch betont, dass dies Spekulation ist. Belegt ist hingegen der rein praktische Nutzen solcher Platten: Zum einen schützten sie die dahinterliegenden Wände vor Feuer und Ruß, zum anderen speicherten sie Wärme und gaben sie ab. Mindestens drei solcher offenen Kamine gab es einst im Schloss, weiß Räuber. Es war ein Glück für die Platte, dass sie dem Musikverein Karsau ins Auge gestochen war. Denn in diesem Verein ist August Dresel, selbstständiger Malermeister, seit 50 Jahren Mitglied. Er hat sich der Platte angenommen, sie geputzt und neu lackiert.

Geschichte nachvollziehen können, sie lebendig und – besonders wichtig – zusammenzuhalten, ist Schwabes Antrieb. Deshalb hat er sich zum Ziel gesetzt, im Schloss ein Archiv aufzubauen. Unlängst hat die Witwe von Jost Baier das Archiv ihres verstorbenen Mannes vorbeigebracht, der mehr als 20 Jahre lang öffentliche Führungen durchs Schloss angeboten hatte, als es noch zur evangelischen Landeskirche gehörte. Schwabe würde sich freuen, wenn auch andere Menschen Dokumente, Bilder oder Möbelstücke, die in direkter Verbindung zum Schloss und seiner wechselvollen Geschichte stehen, vorbeibringen. „Dafür sind wir extrem offen.“