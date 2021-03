von sk

Der „Fahnen-Krieg“ in Herten kann nur noch Kopfschütteln auslösen. Es beginnt im vergangenen Jahr damit, dass sich die Stadt Rheinfelden für die Wiederinstandsetzung des Spielplatzes an der Augster Straße ein Denkmal setzt und sich abfeiert, als wäre eine Weltmeisterschaft gewonnen worden. Aus der nüchternen Perspektive eines Steuerzahlers war dies eine Leistung, die trotz knapper öffentlicher Kassen zum Wohle der Hertener Kinder eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nicht vergessen werden darf dabei, dass man zuvor einen großen Teil der Fläche des Spielplatzes, ohne mit der Wimper zu zucken, der neuen, großzügig ausgebauten Tanzmattstraße geopfert hat. Die Qualität des Spielplatzes leidet nun schon dadurch, dass er jetzt an zwei, statt wie vorher an eine Verbindungsstraße grenzt. Dass das Hissen der Rheinfelder Fahne von einem Teil der Hertener Bürgerinnen und Bürger als Provokation betrachtet wurde, ist auch vor dem Hintergrund des schwindenden Einflusses der Hertener Politik auf Entscheidungen, z. B. bei Bauvorhaben, nachzuvollziehen (s. SÜDKURIER online vom 24. Februar 2021 „Frustriert: Die Hertener Ortschaftsräte sehen sich zusehends um ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten gebracht, wenn es um Baumaßnahmen geht“). Das Engagement der „Bewegung unser Herten“ ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Was jedoch den „Fahnen-Krieg“ betrifft, muss am Verantwortungsgefühl aller Beteiligter gezweifelt werden. Patriotismus und territoriales Denken mit seinen dazu gehörenden Symbolen haben selten einen positiven Effekt auf das Leben in einer (Dorf-) Gemeinschaft. Dass dieser „Krieg“ ausgerechnet auf einem Spielplatz ausgefochten wird, macht die Angelegenheit besonders absurd. Alle Protagonisten, die feigen „Trittbrettfahrer“ aus Grenzach-Wyhlen eingeschlossen, sind denkbar schlechte Vorbilder für unsere Kinder, die Toleranz und ein friedliches Miteinander lernen sollen. Möchte man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen, ist es dies: Der Mast ist abgesägt und wird hoffentlich nie wieder errichtet. Wenn Kinder unbedingt mal eine Fahne brauchen, basteln sie sich selbst eine – aus einem Stecken oder einem Besenstiel und einem Stofffetzen – das reicht!

Markus Förster, Rhenfelden-Herten