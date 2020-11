Rheinfelden/Schweiz vor 2 Stunden

Schandfleck wird zum Schmuckstück – Haus „zum Wolfangel“ im Schweizer Rheinfelden aufwendig saniert

Das Gebäude an der Fröschweid 9 in Rheinfelden machte während Jahrzehnten einen schlechten Eindruck und verfiel langsam. Jetzt ist das Gebäude saniert worden und erstrahlt in neuem Glanz.