von Petra Wunderle und Heinz Vollmar

Sankt Martin konnte im Corona-Jahr ebenfalls nicht so gefeiert werden wie gewohnt. Wie kreativ die Menschen damit umgegangen sind, um dennoch den Kindern etwas anzubieten, zeigen drei Beispiele aus dem Redaktionsgebiet.

Rheinfelden

Viele Familien haben die Gelegenheit genutzt, sich in der St. Josefskirche die Geschichte des Heiligen Sankt Martin anzuhören und dazu auf der großen Leinwand beim Altar passende Schattenbilder anzusehen. Auf Einladung der Josefspfarrei fand am Mittwochabend diese Veranstaltung als Ersatz für den Martinsumzug statt. Fünf Mal erhielten jeweils maximal 100 Personen Einlass.

Auch am Markhof waren Laternen aufgestellt, um an das St. Martinsfest zu erinnern. | Bild: Heinz Vollmar

Diese Zahl wurde nicht erreicht – mal waren es 20 Kinder und Erwachsene, mal waren es knapp 50 Personen. „Die Masse an Besuchern ist uns nicht wichtig, sondern dass Menschen diesen Festtag mit uns zusammen begehen können“, sagt Pastoralreferentin Mirjam Hake. Spannend erzählte die Pastoralreferentin vom Wirken des Heiligen Martin. „Aufeinander zugehen, aufeinander achten und miteinander teilen. Das ist eine Botschaft, die uns alle was angeht“, sagte Hake.

15 Minuten dauerte eine Geschichte, am Ende der Schlusssegen. Der katholischen Sankt Josefspfarrei war es wichtig, eine Alternative zum klassischen Sankt Martinsumzug, der bekanntlich in Rheinfelden eine große Tradition hat, anzubieten. „Der große St. Martinsumzug war stets sehr gut besucht. Das ist für uns ein Zeichen, dass das Fest gefeiert werden soll. Gerade in Zeiten von Corona“, so Mirjam Hake zur Entstehung der Ersatzveranstaltung in der Kirche. Die Besucher waren begeistert, alle Kinder hatten ihre Laterne dabei, die sie in der Kirche leuchten ließen. Katja Coreddu, die zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern gekommen war, richtete ein Kompliment an den Veranstalter: „Es war sehr schön und interessant, und jetzt gehen wir alleine auf unseren persönlichen Laternenumzug nach Hause“.

Nordschwaben

Ortsvorsteher Sven Kuhlmann und Roger Leisinger hatten je einen Leiterwagen im Schlepptau, prallvoll beladen mit Butterbrezeln und Grättimännern. „Sankt Martin ist für die Jüngsten in unserem Dorf der höchste Feiertag“, so der Ortsvorsteher, selbst Vater von vier Kindern. Stets organisiere die Ortsverwaltung einen Laternenumzug mit anschließender Feier. Im Corona-Jahr habe er sich gefragt, was man für den Nachwuchs tun könne. Sein Freund Roger Leisinger, ebenfalls Familienvater, kam auf ihn zu.

So wurde die Idee geboren, alle Kinder bis zum 12. Lebensjahr – 60 Mädchen und Buben in Nordschwaben – mit einem Geschenk zu überraschen. Während Roger Leisinger die Grättimänner verteilte, übergab Sven Kuhlmann die Butterbrezeln. Einzige Bedingung: Die Kinder mussten ihre Laterne vorzeigen. „Ich habe meine Laterne selber gebastelt“, zeigte Mialina stolz ihr Werk. Die süß/salzige Überraschung kam bei den Mädchen und Jungen sehr gut an. Dass Sankt Martin am 11.11. durchs Dorf ziehen würde, hatte sich in der 353 Einwohnerzählenden Gemeinde herumgesprochen, und so waren fast alle zuhause. Auch die Eltern und Großeltern waren beeindruckt. „Super, eine sehr schöne Überraschung“, attestierte Marina Schiller. Als Ersatz für den Umzug ging die Familie Schiller dann in den eigenen Garten, um zum Laternenlicht der beiden Söhne zu musizieren. „Wir sind nämlich eine Musikerfamilie“, lachte Marina Schiller.

Herten

Wie kann man St.Martin feiern ohne einen Laternenumzug und wie kann man die Geschichte des Heiligen St. Martin Kindern vermitteln, wenn wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen nicht stattfinden können? Diese Fragen beantwortete das Spieldorf Herten mit einer Laternenaktion, an der sich am St. Martinstag viele Hertener Haushalte beteiligten. Sie hatten Laternenfenster an ihren Häusern geschmückt. Die Geschichte von St. Martin konnten die Kinder aus Herten am Haus Rabenfels miterleben, wo an einem Fenster Bilder und Texte vom Heiligen Martin erzählten.

In der Sankt Josefskirche war die Geschichte von Sankt Martin zu sehen und zu hören. | Bild: Petra Wunderle

Wie Simon Hohler, Vorsitzender des Spieldorfs Herten erklärte, wollte man mit der Laternenfenster-Aktion an die Steinschlangen erinnern, an der sich in Herten während des ersten Lockdowns zahlreiche Mitbürger beteiligt hatten (wir berichteten). Dem Spieldorf sei es vor allem darum gegangen, dass bei allen Corona-Einschränkungen dennoch auf irgendeine Weise das St.Martinsfest begangen werden konnte, so Simon Hohler. Praktisch umgesetzt worden war die tolle Idee, die in Herten bei Alt und Jung gleichermaßen auf Zuspruch stieß, von Julia Hohler, die bereits am Nachmittag des St.Martinstages das Fenster am Haus Rabenfels geschmückt hatte. Nach Einbruch der Dunkelheit erleuchtete es die Nacht.

Der eigentliche Laternenumzug musste wegen der Pandemie ausfallen, trotzdem waren viele Familien auf den Spuren des Heiligen Martin unterwegs. Länger innegehalten wurde am Haus Rabenfels, wo Eltern ihren Kindern anhand des Laternenfensters die Geschichte näherbrachten. Danach ging es zu weiteren Laternenfenstern, die auch an Wohngruppen des St.Josefshauses und am Markhof zu sehen waren.