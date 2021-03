Rheinfelden/Schweiz vor 2 Stunden

Sanierung der Schweizer Stadtkirche St. Martin soll im Juni starten

Das Dach der Stadtkirche in Rheinfelden/Schweiz ist nicht mehr dicht, was bereits zu einem Wasserschaden an der Decke geführt hat. Die Sanierungsarbeiten sollen im Juni starten und bis November abgeschlossen sein. Kostenpunkt: 850.000 Franken.