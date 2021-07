von Heinz Vollmar

Der SAK, ehemals Sozialer Arbeitskreis Lörrach, als gemeinnützig anerkannter Verein will auf dem Rührberg eine Ferienanlage mit zwei Veranstaltungshäusern für kirchliche und soziale Zwecke schaffen. Entsprechende Pläne hegt der SAK, wenn auch in unterschiedlichen Ausformungen, schon seit einigen Jahren. In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Herten wurde am Montag nun der Entwurf des Bebauungsplans einstimmig gebilligt, die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen.

Die Stadt Rheinfelden hatte zuvor die Entscheidung gefällt, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen, um die Voraussetzungen für eine Ferienanlage zu schaffen. In der Sitzung des Ortschaftsrates erklärten am Montag SAK-Geschäftsführer Jürgen Rausch und das beauftragte Architekturbüro Waibel und Waibel aus Biberach die Planungen für die Ferienanlage. Danach sei die bisherige Gruppen- und Ferienhausanlage, die noch aus den 60er und 70er Jahren stammt, nicht mehr zeitgemäß. Eine weitere Vermietung sei auch sozialethisch unvertretbar. Deshalb seien Neubauten nötig.

Dennoch werde der Ort seiner Funktion und Bedeutung gerecht und es sollen Erlebnismöglichkeiten innen und außen geschaffen werden. Möglichkeiten zur Begegnung, zum Feiern, zur Konzentration und Entspannung, zur Inspiration und zum Durchatmen – all das soll sich in den einzelnen noch zu schaffenden Gebäuden wiederfinden. Und auch das Naturerleben soll seinen Platz bekommen. Die Vertreter des SAK stellten das Projekt in der Sitzung des Ortschaftsrates als innovativ, einzigartig, ganzheitlich, nachhaltig, niederschwellig, ökologisch und einfach baubar vor.

Daneben wurden die ökologischen Aspekte des Vorhabens betont, das für die Ferienanlage Ressourcen schonende Materialien, weniger Versiegelung, weniger Energieverbrauch und zahlreiche ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorsieht. Als Ziele wurden eine Reduzierung der Siedlungsfläche, eine artenreiche regionale Bepflanzung, eine ökologische Bauweise mit natürlichen, regionalen Materialien, mehr Sichtbezüge in die Landschaft sowie eine besondere Aufenthaltsqualität innen und außen definiert.

Geradezu euphorisch beglückwünschte CDU-Ortschaftsrätin Sabine Hartman-Müller den SAK in Bezug auf die Planungen für die Ferienanlage. Besonders erfreut zeigte sie sich darüber, dass auch Studierende mit in die konzeptionelle Planung mit einbezogen wurden. Das Vorhaben nannte sie eine absolute Bereicherung für die Region. Als gut befunden wurde die Entwurfsplanung auch von den Freien Wählern sowie von der SPD.

Nicht zur Sprache kam bei der Vorstellung des Entwurfs das Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg. Das Haus auf dem Rührberg ist noch nicht an den SAK verkauft, dennoch schließen die Planungen des SAK das Haus mit ein, was planungsrechtlich auch zulässig ist. Der Erhalt und Betrieb des Pfarrer-Mennicke-Hauses waren indes auch Ziele des gleichnamigen Fördervereins, der so lange noch existiert, bis das Gebäude an den SAK verkauft ist. Nach Ansicht informierter Kreise könnten die Pläne des SAK noch durch Altlasten erschwert werden. In den bisherigen alten Ferienhäusern werden bedenkliche Materialien vermutet, die einer gesonderten Entsorgung bei einem etwaigen Abriss bedürfen. Der frühere CDU-Ortschaftsrat Alois Ockl hatte darüber hinaus in der Bürgerfragestunde noch angemerkt, dass es sich bei dem Gebiet für die Ferienanlage auch um ein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet handeln könnte, so dass die Pläne des SAK zumindest in Frage zu stellen wären.