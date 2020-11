von sk

Seit Frühjahr 2020 konnte in Rheinfelden eine Häufung von Sachbeschädigungen durch Graffiti und Farbschmierereien festgestellt werden. Überwiegend im Bahnhofsbereich, der Salmegg-Tiefgarage, an Stromkästen und Mülleimern wurden die Schmierereien angesprüht oder angeschrieben. Es handelte sich um sogenannte Tags in der Art: „OH“, „K3V“, „NKL HNZ“.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnten Beweismittel, wie Spraydosen und Skizzen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Sachschaden dürfte bei insgesamt mehreren tausend Euro liegen.

Das Polizeirevier Rheinfelden, 07623/740 40, sucht Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, denen die Schriftzüge selbst aufgefallen waren und/oder die selbst geschädigt wurden.