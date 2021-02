Rheinfelden vor 9 Stunden

Sabine Streule nimmt für uns die Maske ab und verrät, was sie am Häs der Berggeister so fasziniert und wer der Mensch ist, der dahinter steckt

Die Verwaltungsfachangestellte Sabine Streule verwandelt sich an Fastnacht gerne in einen Berggeist und ist auch noch nach 33 Jahren begeistert von dieser Rolle. In der neuen Serie „Maske ab“ blicken wir unter die sichtbaren Masken, aber auch unter die unsichtbaren Masken.