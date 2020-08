von Gerd Lustig

Sabine Schütz-Baumgartner steht für die nächsten zwei Jahre an der Spitze des CDU-Ortsverbands Dinkelberg. Die bisherige Stellvertreterin folgt damit auf Aribert Gerbode, der nach zehn Jahren für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr kandidierte, dem Vorstand aber als Schriftführer erhalten bleibt. Auch der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden wurde bei der Hauptversammlung im Foyer der Alban Spitz-Halle in Minseln mit Sven Kuhlmann neu besetzt. Er ist erst seit 2019 Mitglied und war nach der Kommunalwahl zum Ortsvorsteher von Nordschwaben bestimmt worden.

Mit Optimismus und Elan will die neue Chefin des Ortsverbands Dinkelberg, der sich für die Ortsteile Adelhausen, Eichsel, Nordschwaben und Minseln verantwortlich fühlt und 2010 aus dem Ortsverein Minseln hervorgegangen ist, die künftigen Aufgaben und Herausforderungen angehen. „Wir müssen deutlich präsenter werden“, forderte die neue Vorsitzende. Mit den Themen solle nicht hinterm Berg gehalten, sondern sie sollten vielmehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Dazu regte sie auch eine Rundtour durch die Ortschaften an, um zu eruieren, wo der Schuh drückt.

Die Hauptthemen

Als Hauptthemen auf dem Dinkelberg nannte sie die Schaffung von Kita-Plätzen, den Lastwagen-Verkehr durch Minseln und über den Dinkelberg sowie auch den in absehbarer Zeit fertig werdenden Anschluss Minseln der A 98. Ebenso im Fokus steht das Radwegenetz, vor allem der seit Langem ersehnte Radweg von Minseln nach Maulburg entlang der Kreisstraße. Augenmerk gelte es zudem auf die Gewinnung von neuen Mitgliedern zu legen. Dabei ist denkbar, wie in der Sitzung angeregt wurde, über eine Reduzierung des Jahresbeitrags von 90 Euro für junge Menschen zu diskutieren.

Der CDU-Stadtverband

Die Sanierung und Modernisierung von Schulen, überhaupt die Schullandschaft und die Verbesserung der Digitalisierung, stehen für den Stadtverbandschef Eckhart Hanser ganz oben auf der Agenda. Einen positiven Schub bei der Digitalisierung sieht er im Engagement des Gesamtelternbeirats, bei dem unter anderem das Neumitglied Stefanie Müller als stellvertretende Vorsitzende aktiv mitwirke. Im Vordergrund stehen weiterhin die Landtags- und Bundestagswahl im nächsten Jahr, wobei sich Hanser von den Kandidaten Sabine Hartmann-Müller und Armin Schuster viel verspreche.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion

Aus dem Stadtgeschehen und dem Gemeinderat berichtete Fraktionschef Paul Renz. Er zeichnete angesichts der Folgen der Corona-Pandemie ein schwieriges finanzielles Bild, es fehlten fünf bis sieben Millionen Euro, weshalb es auch an die in den vergangenen Jahren angelegten Rücklagen ginge. Ohne einen Rettungsschirm von Bund und Land werde es aber auch 2021 nicht gehen. Festgehalten wird aber an dem Millionenprojekt zentrales Feuerwehrgerätehaus.

Dringend seien auch Schul- und Straßensanierungen sowie der Bau von Kita-Plätzen, zumal bereits jetzt mehr als 100 Kinder auf der Warteliste stehen. Bei der Schaffung von Wohnraum wird weiter auf Nachverdichtung gesetzt, wenngleich auch neue Stadtviertel gewünscht wären, deren Erschließung aber teuer würde, wie beim Gebiet östlich der Cranachstraße. Auch das Thema Weiterbau der A 98 sowie der Lastwagen-Verkehr auf dem Dinkelberg gelte es im Auge zu haben. Ein ÖPNV-Projekt mit einer stündlich getakteten Buslinie Rheinfelden-Schopfheim wurde coronabedingt um ein gutes Jahr zurückgestellt.

Die Wahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Sabine Schütz-Baumgartner, stellvertretender Vorsitzender Sven Kuhlmann, Schriftführer Aribert Gerbode, Beisitzer Gerlinde Böhringer, Christian Gerwig, Günther Frank, Rainer Späne und Paul Renz.