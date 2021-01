von Verena Pichler

Die Stadt wird vorerst auf den Bau eines Zwischenlagers für Erdaushub an der Römerstraße verzichten. Das geht aus den Unterlagen für die Bau- und Umweltausschusssitzung am Montag hervor. Demnach hat es in der Offenlage des Planentwurfs es nicht nur massive Bedenken seitens der Anwohner gegeben, sondern auch das Landratsamt hat sein Veto eingelegt. Damit wird der Bebauungsplan Feuerwehr ohne die Deponie weitergeplant.

Wie berichtet, hatte die Stadt vorgesehen, im nordöstlichen Bereich des Planungsgebiet auf einer Fläche von etwa 6000 Quadratmeter ein Zwischenlager für anfallenden Erdaushub von städtischen Baustellen zu errichten, um das Material dort zu beproben und auf Dioxine zu untersuchen. Dazu sollten auf dem Gelände acht Lagerboxen gebaut werden, die jeweils 400 Tonnen Aushub fassen können. Fünf Boxen waren für unbelastetes, drei Boxen für belastetes Material vorgesehen. Die Jahresumschlagmengen sollte begrenzt werden auf 16.000 Tonnen unbelastetes und 9600 Tonnen belastetes Material.

Gegen dieses Lager hatte sich schnell Widerstand formiert – sei es durch direkte Anwohner, die Siedlergemeinschaft, deren „Einzugsgebiet“ nördlich an die Römerstraße grenzt oder den Bereich Kernstadt. Dieser hatte sich am Freitag nochmals in einer langen Stellungnahme gegen das geplante Lager ausgesprochen. Dass die Stadt aufgrund der Dioxinproblematik ein solches Zwischenlager brauche, sei „dringend erforderlich“, so der Beirat mit Sprecher Jürgen Maulbetsch an der Spitze. Dieses müsse sich aber in größerer Entfernung zur Wohnbebauung befinden und die „Kosten den Bedürfnissen der Bürger untergeordnet werden“.

Im Rahmen der Offenlage seien die großen Bedenken zu diesem Zwischenlager, vor allem aus Kreisen der Anwohnerschaft, gekommen, hält die Stadt in ihrer Sitzungsvorlage fest. Ebenfalls hat das Landratsamt Bedenken wegen der Zwischenlagerung dioxinhaltiger Böden und dem im Staubgutachten angesetzten Mittelwert von 7,6 Nanogramm pro Kilogramm (ng/kg) Boden geäußert. Ein Gehalt von 7,6 ng/kg Boden im Mittel wird von der Behörde als zu gering angesehen, da Böden aus Rheinfelden regelmäßig höhere Gehalte an Dioxinen aufweisen.

Um einen höheren Grenzwert für Dioxine im Bodenaushub festlegen zu können, sei die Bestimmung der Vorbelastung an Dioxinen erforderlich. Daten zur Vorbelastung liegen allerdings weder der Stadt Rheinfelden noch dem Landratsamt Lörrach vor und sind in einem zeitaufwändigen Verfahren zu ermitteln. „Daher wird die Planung eines Erdaushubzwischenlagers, wenn dann in einem separaten Verfahren fortgeführt“, heißt es in der Erläuterung zu den Unterlagen weiter. Da die Grundzüge der Planung nicht berührt wurden und die Verkleinerung des Planungsgebietes aufgrund der Stellungnahmen aus der Offenlage erfolgte, könne mit den vorliegenden Unterlagen der Satzungsbeschluss erfolgen.

Einwände gegen Gerätehaus

Auch wenn damit der umstrittenste Teil des Projekts vom Tisch ist – auch zum zentralen Feuerwehrgerätehaus gab es zahlreiche Einwände seitens der Anwohner, die erheblich mehr Verkehr fürchten und insbesondere einen verbesserten Lärmschutz fordern. Wie berichtet, hatten die direkten Anwohner auf ein Gebäude parallel zur Römerstraße gehofft, so dass dieser Riegel als Lärmschutz gedient hätte.

In einem Architektenwettbewerb landete dieser Entwurf jedoch nur auf Platz zwei, so dass das Gebäude jetzt längs zur Müßmattstraße stehen wird. Wie aus eingegangenen Stellungnahmen ersichtlich, hat die Stadt vor, nachzubessern und verschiedene Lösungsvorschläge gemacht. So sollen die Einsatzkräfte nur im Alarmierungsfall über die Römerstraße aufs Gelände fahren. Nach Beendigung des Einsatzes sowie bei Übungen sollen sie über den neuen Kreisverkehr aufs Gelände fahren. Auch wird die Stadt die Möglichkeit prüfen, entlang der Römerstraße – zwischen der Müßmatt- und der Elsässerstraße – Tempo 30 einzuführen. Der aktive Übungsbetrieb, inklusive Turm, soll auf 21 Uhr begrenzt werden.