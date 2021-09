von Dora Schöls

Wer Heiner Lohmann einmal seit 1980 im Gemeinderat von Rheinfelden erlebt hat, weiß: Wenn der 75-Jährige für etwas brennt, kann er sich ganz schön in Fahrt reden. Und Heiner Lohmann brennt für die Natur. Den „Grand Monsieur der Ökologie“ nannte ihn Oberbürgermeister Klaus Eberhardt einmal. „Sie müssen sich vorstellen, in den 60ern wurde der Naturschutz belacht“, sagt Lohmann und blickt aus dem Wohnzimmerfenster, als könnte er die norddeutschen Vogelstationen seiner Jugend dort entdecken.

Seine Leidenschaft für den Naturschutz entstand wohl schon damals, vertieft hat er sie in seinem Biologiestudium in Freiburg. „Je mehr man um die Natur weiß, desto mehr weiß man, wie schutzbedürftig sie ist.“ 1979 trat er den Grünen bei, nachdem seine Frau ihn zum x-ten Mal schimpfend vor dem Fernseher erlebt hatte und ihm nahelegte, doch selbst aktiv zu werden. Lohmann lacht.

Heiner Lohmann. | Bild: Dora Schöls

Der Klimaschutz kam für ihn als Thema erst später dazu, als er Mitarbeiter für die Grünen-Fraktion im Bundestag war, während ihrer ersten beiden Legislaturperioden. 1988 sei er gefragt worden, ob er in die Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre wolle – doch er wollte bei seinen Umweltthemen bleiben. Damals sei auch gesellschaftlich erstmals der Klimaschutz Thema geworden – „aber zum Nebenthema“, sagt Lohmann.

Dessen Brisanz habe er wie die Öffentlichkeit erst nach der Jahrtausendwende immer mehr gespürt. „Dann war mir klar, dass ich mich dort einsetzen muss, wo es die größte Effizienz gibt: im Gemeinderat.“ Rheinfelden habe immerhin konkrete Ziele, anders als viele andere Kommunen, sagt Lohmann. Und es sei auch schon einiges passiert, zum Beispiel wurden E-Autos angeschafft.

Aber: Das Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, reiche nicht. Und: „Wir stochern im Nebel herum.“ Die Maßnahmen würden nicht richtig evaluiert. 13.000 Tonnen müsste die Stadt jährlich sparen, um ihr Reduzierungsziel für 2030 einzuhalten. Lohmann zeigt die Zahlen, die er auf gelben Zetteln notiert hat. „Wir müssen alle zwei Jahre gucken, wo wir stehen.“ Auch coronabedingt und mit Blick auf die Haushaltslage sei einiges verschoben worden. Auch die Kündigung von Klimamanager Frank Phillips 2020 habe die Stadt ausgebremst.

So richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema für Lohmann erst mit Fridays for Future. „Die haben den entscheidenden Anstoß gegeben.“ Vorher habe die Jugend als unpolitisch gegolten, in Rheinfelden ist das Jugendparlament „in sich zusammengebrochen.“ Aber auf einmal waren es die eigenen Kinder und Enkel auf der Straße, die für ihre Zukunft eintreten. Lohmann, selbst Großvater von zwei Enkeln, sieht das aber nicht als besondere Motivation, obwohl seine fünfjährige Enkelin fast täglich bei ihnen sei. Die Dinosaurier und das Duplo im Wohnzimmer zeugen davon. „Aber es geht ja nicht nur um meine Enkelkinder, sondern um alle.“

Und wie hält er es privat mit dem Klimaschutz? Fahrradfahren könne er aus medizinischen Gründen nicht, das zwei Jahre alte Auto ist ein Benziner. Die Tochter lebe vegan, er und seine Frau hätten den Fleischkonsum reduziert. Geflogen sei er zuletzt vor sechs Jahren, nach Griechenland, um neue Libellenarten zu entdecken. Immerhin: Im aktuellen Wahlkampf hätten zwar alle Parteien das Thema Klimaschutz auf der Agenda, sagt Lohmann. „Die Frage ist: Wie glaubwürdig ist das?“

Das Problem sei, dass die Effekte von Klimaschutzmaßnahmen erst Jahre später sichtbar würden. „Und welcher Politiker denkt in Zeiträumen von zehn, 15 Jahren?“ Anders als bei der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl oder dem Großbrand bei Sandoz in Pratteln hätten aktuelle Umweltkatastrophen wie das Hochwasser vom Juli keine großen Auswirkungen bei den Wählern. „Vielleicht sind sie dran gewöhnt, weil es ständig irgendwo brennt.“