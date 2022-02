von Erika Bader

Sie ist immer noch der Verkaufsschlager am 14. Februar – die Rose. Zum Valentinstag ist sie die Blume, die mit Abstand am häufigsten über die Theke der Floristen wandert, so auch in Rheinfelden. „Auf Platz eins: die rote Rose, auf Platz zwei: die Rose in einer anderen Farbe und auf Platz drei: wieder die Rose“, scherzt Vanessa Mali­nowski vom Geschäft Blumenpavillon in Rheinfelden.

Ein Tag in allen Ländern Anders als der Muttertag – der in den verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Tagen gefeiert wird – und an dem es ebenfalls einen überaus guten Abverkauf an Blumen gibt, wird der Valentinstag weltweit am 14. Februar zelebriert. „Da gibt es dann beispielsweise auch in den USA eine sehr hohe Nachfrage. Wir hatten allerdings bisher keine Probleme bei der Beschaffung aus Holland“, so Kaffka.

Die Floristin weiß, dass der Klassiker unter den Blumen am Valentinstag noch immer zieht. Aber, so sagt sie, es finde auch ein Wandel statt: „Es gibt zunehmend auch Kunden, die greifen zum gemischten Strauß. Und es macht sich auch ein Trend hin zu Topfpflanzen bemerkbar.“ Sie habe auch bemerkt, dass sich die Menschen in jüngster Zeit zunehmend Blumen kaufen, um es sich selbst daheim schön zu machen.

Floristin Vanessa Malinowski weiß, welche Blumensträuße bei den Beschenkten gut ankommen. | Bild: Erika Bader

Wer diesen Montag jedoch nicht nur sich selbst, sondern auch seinem oder seiner Liebsten eine Freude bereiten will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen als üblich. Denn: „Am Valentinstag ist der Preis am höchsten.“ Eine langstielige rote Rose koste an normalen Tagen rund 3,80 Euro. „Am Valentinstag kann der Preis um 20 bis 25 Prozent steigen“, sagt die Floristin. „Die Nachfrage regelt den Preis und den bestimmt die Blumenbörse in Holland“, erklärt Vanessa Malinowski. Mehr als eine Milliarde Rosen importierte Deutschland alleine aus den Niederlanden im Jahr 2020. Aus Kenia kamen knapp 300 Millionen Rosen nach Deutschland.

Tulpen gibt es in vielen verschiedenen Farben. | Bild: Erika Bader

Eins zu eins könnten die Floristen die kurzzeitige Preissteigerung allerdings nicht an die Kunden weitergeben: „Die würden dann ja einen Schock bekommen“, erklärt Malinowski, dass und warum auf einen Teil der Gewinnspanne verzichtet wird. Zwischen 30 und 35 Euro geben Kunden bei ihr für einen Valentinstags-Blumenstrauß aus. Dass nur noch eine einzelne Rose gekauft werde, komme ihrer Erfahrung nach immer seltener vor.

Schnittblumen aus dem Ausland

Kenia, Ecuador, Südafrika – die Schnittblumen, die in den lokalen Blumengeschäften ihre Farbpracht entfalten, haben meist schon eine Reise um den halben Erdball hinter sich. Immer häufiger erkundigen sich Kunden, woher die gekauften Blumen stammen und ob sie fair gehandelt sind oder nicht, erzählt Vanessa Malinowski. Wenn gerade Saison ist, bezieht der Blumenpavillon in Rheinfelden seine Ware auch aus Deutschland – beispielsweise von der gar nicht so weit entfernten Insel Reichenau. Tulpen, Anemonen und Ranunkeln gibt es von dort während der wärmeren Monate.

Die Rose

Am Valentinstag ist es aber die Rose, nach der die Kunden verlangen. Etwa 90 Prozent der Menschen, die am 14. Februar in das Rheinfelder Geschäft Blumen Kaiser eintreten, machen dies, weil sie einen Strauß zum Valentinstag kaufen möchten, sagt Martina Kaiser. Bis auf das vergangene Jahr – an dem die Floristen wegen der Corona-Pandemie den Valentinstag über geschlossen blieben, ist dieser Tag besonders arbeitsreich: „Wir haben dann auf jeden Fall mindestens doppelt so viel Kundschaft im Geschäft“, sagt Martina Kaiser von Blumen Kaiser.

Ranunkeln können zur Saison auch von der Insel Reichenau bezogen werden. | Bild: Erika Bader

Bis zu 500 Rosen in allen Farben hält Renner Blumen am Montag für seine Kundschaft bereit. „Für uns birgt der Valentinstag ein Risiko“, erklärt die Inhaberin Elisabeth Kaffka. „Man kauft die Blumen teuer ein, wenn es keinen guten Abverkauf gibt, wird es kritisch – es handelt sich schließlich um frische Ware“, erläutert Kaffka das Dilemma.

Neben Rosen kaufen die Kunden bei ihr aber auch gerne Frühlingssträuße und gesteckte Körbe. „Es gibt schließlich viele Alternativen zur klassischen Rose“, sagt Elisabeth Kaffka. Es sei nicht immer einfach, den Kunden zu erklären, weshalb gerade am Valentinstag die Preise der Blumen in die Höhe schnellen: „Der Weltmarkt, die Verfügbarkeit, die gestiegenen Energie- und auch Transportkosten – das sind alles Faktoren, die da reinspielen“, gibt sie zu bedenken.