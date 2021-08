von Horatio Gollin

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen des Rock‘n‘Roll. Aus den Lautsprechern dröhnte „Shake, Rattle and Roll“, gefolgt vom „Jail House Rock“, während die Tänzer eine kesse Sohle aufs Parkett legten. Die Live-Band Krüger Rockt heizte ordentlich ein und auf der 100 Quadratmeter großen Tanzfläche vor der Kurbrunnenanlage war kaum genügend Platz für die Tanzpaare.

In den Tanzpausen zeigten erfahrene Tänzer akrobatische Rock‘n‘Roll- und Boogie-Showeinlagen. Die Showeinlagen kamen gut an und die Zuschauer zollten den in der typischen Mode der 60er Jahre gekleideten Tänzern großen Applaus, bevor sie selbst wieder auf die Tanzfläche strömten.

„Wir haben überlegt, uns nicht nur auf das Tanzen zu fokussieren, sondern mehr Volksfestcharakter zu schaffen“, sagte Däni Anderhub vom Verein Fricktal tanzt. Passend zum thematischen Schwerpunkt Rock‘n‘Roll zog als großer Höhepunkt am Samstag ein Oldtimer-Corso durch die Altstadt. Rund 50 Oldtimer fuhren vom Obertor zur Kurbrunnenanlage. Begleitet wurden die Fahrzeuge von einer Tanzgruppe, die immer wieder Rock‘n‘Roll-Tanzeinlagen bot. In der Marktgasse und der Geissgasse drängten sich die Schaulustigen, um einen Blick auf Fahrzeuge und Tänzer zu werfen. Zu sehen gab es schicke Schlitten wie einen Lotus Seven von 1971, einen Chevrolet Belair von 1956, einen Citroën Tracion von 1951 oder einen Ford F1 von 1940.

Der Verein um Däni und Sabine Anderhub sowie Oliver Jucker plant jährlich bis zu neun Tanzevents. Die drei Veranstalter werden dabei von einem neunköpfigen Kernteam unterstützt. Die Pandemie warf die Planungen im vergangenen Jahr aber über den Haufen und nur drei Events konnten durchgeführt werden, darunter zum ersten Mal das große Sommerfest.

Däni Anderhub meint, dass es sich aufgrund der beschränkten Besucherzahlen finanziell nicht gelohnt habe, aber der Verein ein Zeichen in der Pandemie setzen wollte. Die Auflagen des Kantons ermöglichten diesmal einen Zugang für alle Geimpften, Genesenen und Getesteten. Beim Einlass war extra ein Testzelt aufgestellt worden.

Der Verein Fricktal tanzt bot einen zwei Tage andauernden Tanzevent. Freitag und Samstag ging die Party im Außenbereich mit Festwirtschaft bis um 22 Uhr, um anschließend in der Kurbrunnenanlage bis nachts um 2 Uhr anzudauern. Freitag sorgte zunächst die Live-Band Déja Vu für Tanzlaune, gefolgt von Dani Kalt und dem a-cappella-Chor Klangtastisch. In der Kurbrunnenanlage stieg dann nachts die Ü30-Party mit DJ Matteo und DJ Cube. Am Samstag ging es mit der Teenie-Disco mit DJ Nick in der Trinkhalle los und ab 18 Uhr füllte sich der Außenbereich zur Rock‘n‘Roll-Party mit Krüger Rockt. Nachts drehten die Tanzpaare in der Kurbrunnenanlage dann zu modernen Hits und Golden Oldies ihre Runden, die DJ Andi auflegte.

Zufrieden mit Besucherzahlen

Am Freitag waren 400 Tänzer gekommen und Däni Anderhub hoffte, dass am Samstag das Maximum von 500 Besuchern erreicht würde. Mit den Besucherzahlen war er schon am frühen Abend bei fast vollem Festgelände zufrieden. Auch die Besucher waren begeistert. „Wir sind wegen der Musik gekommen und um zu zuschauen. Selber tanzen wir nicht mehr“, erklärte eine ältere Baslerin, die mit ihrer Freundin schon den Oldtimer-Corso angeschaut hatte: „Das war unsere Jugendzeit.“

Ein Paar aus Wangen an der Aare drehte seine Runden auf der Tanzfläche. „Wir machen das schon seit 1986“, meinte der Wangener. Er und seine Partnerin tanzen mit Vorliebe Rock‘n‘Roll-Akrobatik, Lindy Hop, Swing und Boogie Woogie. Er meinte, dass es in der Schweiz keine so große Tänzercommunity gebe, weshalb man immer wieder auf Bekannte trifft – gerade nach Corona eine schöne Sache.