von Petra Wunderle

Mit wenig Gepäck, dafür aber mit viel Neugier auf das Leben hat es am Sonntag Robin Lämmle in die Welt hinaus gezogen– er ist jetzt auf der Walz. Viele gute Wünsche und ein paar Tränen begleiteten ihn zum Abschied. Dazu kam große Vorfreunde auf fremde Länder und Menschen. Zimmerleute aus der Kernstadt, allen Rheinfelder Ortsteilen und der Umgebung waren zu der Verabschiedung gekommen, sie hielten aber coronabedingt den nötigen Sicherheitsabstand.

Auch Degerfeldens Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser war mit dabei, sie freut sich, denn Robin Lämmle ist der erste Degerfelder Zimmerer, der sich auf die Wanderschaft begibt. Um 12 Uhr ist Robin Lämmle, zusammen mit fünf Zunftkollegen, in Richtung Bodensee aufgebrochen. Die Zimmermänner reisen zu Fuß, werden von Autofahrern mitgenommen oder steigen in den Zug.

Ein Blickfang sind sie, die Zimmermannsgesellen auf der Wanderschaft. Fürchten muss man sich vor ihnen nicht. Es sind freundliche, junge, rechtschaffene Gesellen, die in die Welt ziehen, um für ihr Handwerk und fürs Leben dazuzulernen. Lothar Knorr – er hat Robin Lämmle in der Theorie im Rahmen der Tradition der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen ausgebildet – sagt dazu: „Jetzt geht Robin in die Fremde, er lernt andere Menschen, andere Techniken und Materialien kennen. Er ist auf sich gestellt, seine Persönlichkeit wird durch diesen neuen Lebensabschnitt enorm gestärkt.“ Knorr spricht aus Erfahrung. Der pensionierte Zimmermeister war in jungen Jahren selbst sechs Jahre auf der Walz. Jetzt betreibt er als Hobby ein privates Museum in Brombach, in dem mehr als 1000 Exponate zum Handwerksberuf ausgestellt sind.

Die Kluft der Zimmermänner – das ist die Zunftkleidung – besteht aus schwarzer Hose mit breitem Schlag und Weste, weißem Hemd mit schmalem Krawattenband, das den Namen „Ehrbarkeit“ hat, dazu ein breitrandiger Filzhut, der auch bei der Arbeit getragen wird und vor der Sonne schützen soll. Zum Zimmermannsbild gehört zudem der „Stenz“, das ist ein geschwungener Holzstock, sowie der Charlottenburger, das ist ein Tuch, in dem das Hab und Gut eingewickelt ist.

Robin Lämmle trägt den Ohrring der Zimmerer am linken Ohr. | Bild: Petra Wunderle

Am Samstag hat sich Robin Lämmle den Ohrring der Zimmerer ins linke Ohr stechen lassen. Er beinhaltet neben dem Handwerkswappen einen sechszackigen Stern. Das Handy wird zu Hause gelassen, in die Welt geht es mit wenig Besitz. Zu den Regeln gehört, sich ehrbar zu verhalten. In den Jahren der Wanderschaft darf man nicht nach Hause, einzige Ausnahmen sind Tod oder schwere Krankheit naher Angehöriger. „Wir machen keinen Unterschied zwischen Religion, Herkunft und Hautfarbe. Wichtig ist der erlernte Handwerksberuf und dass man sich in der Gesellschaft anpasst“, erklärt Knorr.

Reisen und immer wieder Arbeiten sind künftig der Lebensinhalt des Zimmermanngesellen. Robin Lämmle hat keine allzu große Ahnung, was ihn alles erwartet, aber er ist voller Optimismus und Vorfreude. Der junge Mann, der vor wenigen Tagen seinen 20. Geburtstag feierte, hat sich bewusst für den Beruf des Zimmermanns entschieden und in der Rheinfelder Zimmerei Studinger seine Ausbildung samt zwei Gesellenjahren mit Bravour und viel Freude absolviert. „Zimmermann war von Anfang an mein Traumberuf, und jetzt will ich hinaus in die Welt, will dazulernen, mich weiterentwickeln und andere Arbeitspraktiken erfahren. Und ich will neue Menschen, Länder, Kulturen und Sitten kennenlernen“, freut er sich auf die Zukunft.

Mit dem Beginn der Wanderschaft ging der junge Bursche automatisch das Versprechen ein, mindestens drei Jahre und einen Tag auf der Walz zu sein. Das erste Jahr darf er sich ausschließlich in deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Schweiz und Österreich aufhalten. Neugier und Vertrauen auf dieses mehrjährige Vorhaben weckten bei dem echten Degerfelder insbesondere Berufskollegen und Berichte von Freunden, die selbst jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben, die sich auf dieses große Abenteuer eingelassen hat.

Quasi in Degerfelden abgeholt wurde Robin Lämmle von fünf Zimmermannsleuten mit Walz-Erfahrung. Die Tour führt jetzt gemeinsam ins Schwabenland. In Hechingen wird Julian Jornitz seine ganz persönliche Walz beenden. Er war insgesamt fünf Jahre auf Wanderschaft, umreiste den Globus zwei Mal. Das Team teilt sich dann auf, Diethard Teschemacher und Robin Lämmle zieht es zu zweit Richtung Norden bis Hamburg. „Von dort kann ich noch nicht sagen, wohin der Weg führt. Mein Ziel ist es, in vielen europäischen Ländern zu sein und zu arbeiten, aber ich will auch nach Australien und Neuseeland, und in Kanada will ich lernen, wie man ein Blockhaus baut“, schaut Robin Lämmle in die Zukunft.