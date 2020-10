von Petra Wunderle

„Wir spüren eine unglaubliche Solidarität, zämme isch man stark“, sagt Timo Zimmermann, Vorstand der Abteilung Ringen beim TuS Adelhausen. Er und Tamara Kähny verkauften am Tag der Deutschen Einheit symbolisch die Dauersteh- und Sitzkarten für die Ringersaison, die in diesem Jahr bekanntlich der Corona-Epidemie zum Opfer fällt. Und der dritte Oktober wäre eigentlich der Termin, an dem die Ringer des TuS Adelhausen in die Saison gestartet wären. Während Tamara Kähny die Dauerkarten an den Mann beziehungsweise die Frau brachte, überreichte Timo Zimmermann die neueste Ausgabe des Ringermagazins, welches druckfrisch in die Druckdiscount 24 Arena geliefert wurde. „Viel Text, viele Bilder und auch viele Anzeigen“, freute sich der Chef der Ringerabteilung über das neue 80-Seiten Werk.

Stimme zur Spendenaktion

Einer, der seit jeher Dauerkarten für die Ringersaison auf dem Dinkelberg kauft, ist Werner Kuder und er sagte zu der neuesten Dauerkarten-Spendenaktion: „Für mich ist es selbstverständlich, auf diese Art und Weise den TuS zu unterstützten. Wenn es gut läuft kommen alle, wenn es nicht so ist, wie eben in diesem Jahr, dann muss man erst recht gemeinsam zusammenhalten.“

Enorme Verbundenheit

Der Kartenverkauf am Samstag ist sehr gut gelaufen, viele gaben im Vorfeld auch eine Bestellung auf und holen die Karten in den nächsten Tagen ab. Grundsätzlich ist eine enorme Verbundenheit beim TuS Adelhausen zu spüren.

Timo Zimmermann spricht von „Good Win“, denn die Sponsoren und Fans zeigen sehr viel Kooperation und Solidarität. Auch gab es bislang keine Vereinsaustritte. „Man weiß, wir sind eine tolle Gemeinschaft, wir sind eine große Familie“, freut sich Timo Zimmermann über den Zusammenhalt.