von Heinz Vollmar

Rheinfelden – Nachdem die Kanalsanierung in der Bahnhofstraße in Herten bisher ohne große Probleme und Beschwerden der Anlieger vonstattenging, zeichnet sich jetzt ein Bild ab, das zumindest im oberen Teil der Bahnhofstraße für Unmut und Ärger der Anlieger sorgt.

Den Stein ins Rollen brachten unter dem Tagesordnungspunkt „Fragen und Anliegen der Einwohner“ Renate und Dirk Hamacher in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates. Mutter und Sohn wohnen beide in einem Elffamilienhaus in der Bahnhofstraße 6, wo derzeit auch die neue Bushaltestelle gebaut wird. Daneben ist ebenfalls ein Elffamilienhaus angesiedelt.

Zufahrt zu Stellplätzen versperrt

In der Bürgerfragestunde bemängelten Renate und Dirk Hamacher zunächst, dass sie quasi über Nacht nicht mehr auf ihre Stellplätze hinter ihrem Haus gelangen können, weil nach ihren Angaben völlig unvorbereitet Arbeiten am Gehweg begannen und die Zufahrt zu den Stellplätzen abgesperrt wurde. Man habe quasi ohne Information der Anwohner mit den Arbeiten begonnen und diese lediglich durch ein Schild „wegen Bauarbeiten gesperrt ab 12.09.2022 7 Uhr“ angekündigt.

Diese Art und Weise sei schon lange typisch für die Auswirkungen der Bauarbeiten für die Kanalsanierung. Man müsse immer wieder die Bauarbeiter fragen, was als Nächstes geschehe, so Renate und Dirk Hamacher. Von der Stadt bekäme man keine oder nur unzureichende Informationen oder werde telefonisch „abgewimmelt.“

Beide beschwerten sich außerdem darüber, dass durch die nunmehr direkt vor ihrem Wohnhaus entstehende Bushaltestelle zahlreiche Parkplätze für die Anwohner wegfallen würden, die sie bisher nutzen konnten. Und sie ärgerten sich darüber, dass ein gegenüberliegender Beherbergungsbetrieb auch dafür sorgte, dass dessen Gäste ihre Auto-Stellplätze belegen würden, was nicht hinnehmbar sei.

Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin sagte, dass ihm bisher Beschwerden in dieser Qualität im Zuge der Kanalsanierung nicht bekannt waren. Vielmehr sei die Baustelle zumindest im unteren Bereich der Bahnhofstraße ohne größere Probleme verlaufen. In Bezug auf die Parksituation vor den Häusern Bahnhofstraße sechs bis acht bezog er sich darauf, dass die bisherigen Stellplätze in öffentlichem Besitz waren und daher auch die Anwohner keinen Rechtsanspruch auf einen zweiten oder dritten Stellplatz hätten. Wenn jemand also mehr Fahrzeuge besitze als Stellplätze, dann müsse er eben sehen, wo er parken kann, so der Ortsvorsteher.

Rückendeckung bekam er von Mitgliedern des Ortschaftsrates, die jedoch auch nichts an der prekären Parksituation im oberen Bereich der Bahnhofstraße ändern. Auch nicht in Zukunft, wenn die Kanalarbeiten abgeschlossen sein werden, denn die neuen beidseitigen Bushaltestellen sorgen dafür, dass potentielle Stellplätze, wenn auch in öffentlichem Besitz, wegfallen.

Ein Trost waren die Erläuterungen für die Beschwerdeführer, Renate und Dirk Hamacher, nicht. Sie machten klar, dass sie für eine ganze Reihe von Bürgern sprechen, die sich jedoch nicht selbst in einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates zu Wort melden wollen.

Im Übrigen hinterfragten sie die tatsächliche Anzahl der nachgewiesenen Stellplätze des gegenüberliegenden Beherbergungsbetriebs. Der Besitzer habe das Gebäude unter anderem aufgestockt, was aber nicht zur Folge habe, dass er rechtlich verpflichtet sei, mehr Stellplätze als zuvor auszuweisen – was mit für die prekäre Park- und Stellplatzproblematik verantwortlich sei. Eine entsprechende Auskunft hätten sie von der Verwaltung erhalten.

Problematik war abzusehen

Dass sich die Gemengelage so entwickeln konnte, war abzusehen. Während sich die Anlieger in jenem Bereich, in dem jetzt die Bushaltestellen gebaut werden, bisher ohne Probleme öffentlicher Stellplätze bedienten, fallen diese jetzt weg und keiner weiß so recht, wo er seinen Zweit- oder Drittwagen abstellen soll.

Nach Angaben von Renate und Dirk Hamacher betrifft die Misere aber auch einen Friseurladen, der künftig über keinerlei Stellplätze mehr verfügen würde, was dazu führen könnte, dass der Laden auch wirtschaftliche Probleme bekommen könnte. Kunden könnten wegbleiben, weil sie nicht wüssten, wo sie ihr Auto abstellen können, lauten die Befürchtungen.