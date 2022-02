von Horatio Gollin

Am 20. und 21. November fand vergangenes Jahr in Eutin die erste rassegebundene Europaschau der dänischen Taubenrassen Tümmler und Stieglitze statt. Für gewöhnlich findet diese Europaschau in Dänemark oder den Niederlanden statt, weshalb eine Teilnahme für Christian Schejka vom Tauben- und Geflügelzuchtverein Rheinfelden nicht in Frage kam.

„Ich wollte das schon früher machen, habe aber immer gezögert, weil nach Dänemark fahren, bedeutet für mich eine 14-stündige Autofahrt“, erklärt er. Nun aber war die Schau erstmals in Deutschland. „Das war für mich ein Beweggrund zum ersten Mal auf einer Europaschau auszustellen.“

Taubenzüchter aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz nahmen an der Europaschau teil. Rund 650 dänische Tümmler verschiedener Farbgebungen von 50 Züchtern mussten von den Preisrichtern bewertet werden.

Schejka war mit acht dänischen Tümmlern der Farbgebung rotgeelstert angereist. Tümmler und Stieglitze sind dänische Nationalrassen, was auch der Grund dafür ist, dass die Europaschau der beiden Taubenrassen meist in Dänemark stattfindet. Die Tiere sind aber auch unter Züchtern anderer Länder sehr beliebt.

Wissen über 300 Rassen Christian Schejka ist seit seinem 21. Lebensjahr auch als Preisrichter tätig. „Der leider verstorbene Schulungsleiter für Preisrichter, Olaf Steinke, hat früh erkannt, dass ich da mit voller Leidenschaft heranwachse“, erinnert er sich. Auf Steinkes Anraten hin machte er die Ausbildung zum Preisrichter und eignete sich das Wissen über die 300 verschiedenen Taubenrassen in Deutschland an. Die Tätigkeit als Preisrichter bereitet ihm viel Freude, und er ist in der Funktion in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs. Auch in Eutin war er einer von elf Preisrichtern, natürlich nicht bei seinen eigenen Tauben. „Es macht Megaspaß. Ich würde sogar gerne mehr machen, aber das geht aus beruflichen Gründen leider nicht“, Christian Schejka.

Ein Preisrichter bewertet die ausgestellten Tauben, und die besten vier Tiere eines Züchters kommen in die Wertung, wo sie von einem zweiten Preisrichter begutachtet werden. Die Einzelnoten werden zusammengerechnet, diese Endnote ergibt den Gewinner. Schejka erzielte mit seinen dänischen Tümmlern (rotgeelstert) die höchste Punktzahl und trägt jetzt den Titel Europameister.

„Man beschäftigt sich jeden Tag mit den Tieren. Man füttert sie, man beobachtet sie. Das ist wie Gassigehen mit einem Hund“, erklärt Schejka. „Wenn man das ganze Jahr lang die Tiere aufzieht und dann mit ihnen Erfolg hat, ist das schon was Schönes“, findet er.

Der gebürtige Rheinfelder ist 50 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Schliengen. Der Industriemeister Chemie arbeitet bei einem Unternehmen in der Schweiz und ist seit 40 Jahren Mitglied im Tauben- und Geflügelzuchtverein Rheinfelden. „Seit ich zehn Jahre alt war, bin ich Mitglied im Verein. Ich kenne jedes Mauseloch“, erzählt Schejka.

Schon sein Vater züchtete Tauben

Das Interesse an dem Hobby hat er durch seinen Vater und seinen Onkel bekommen, die schon Mitglieder waren, als die Zuchtanlage noch beim Hauptfriedhof war. Positive Erinnerungen verbindet Schejka mit der alten Zuchtanlage, wo er immer mit anderen Kindern in der freien Natur herumtollen konnte. „Toll fand ich, dass der damalige Vorsitzende Gerhard Spitz so viel für Familien getan hat. Das hat Familien angespornt, dahin zu kommen“, erzählt Schejka.

Beim Älterwerden hat sich bei ihm die Leidenschaft für die Taubenzucht herausgebildet. „Da habe ich irgendwann das Taubenvirus gekriegt“, meint Schejka scherzhaft. Schon seit seiner Kindheit züchtet er zwei Taubenrassen – dänische Tümmler und deutsche langschnäblige Tümmler. „Beides sind sogenannte Tümmlerrassen“, erklärt er.

„Bei dieser Gattung von Tauben kommt es auf die Eleganz und Harmonie sowie besonders die Figur an. Es müssen harmonische Körperproportionen sein und ein hell leuchtendes Auge mit einem ganz roten Augenring.“ Bei den Tümmlerrassen handelt es sich um die am weitesten verbreitete Taubengruppe in Deutschland. Schejka nahm schon erfolgreich an Landesmeisterschaften und deutschen Meisterschaften teil. Schon achtmal konnte er mit seinen Tauben den Titel als deutscher Meister holen.