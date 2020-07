von sk

Nun ist es am Samstag, 18. Juli, soweit: Die mit viel Vorfreude und Spannung bereits im April erwartete Ausstellung mit den beiden Rheinfelder Künstlern Petra Heck und Manfred Schmid wird nun mit etwas Zeitversatz eröffnet. Bis Ende August ist die Ausstellung mit dem Titel „In Bewegung“ in der Galerie Haus Salmegg zu sehen.

Skulpturen und großformatige Bilder

Die Ausstellung vereint Skulpturen und Objekte von Manfred Schmid mit der großformatigen Malerei von Petra Heck. Beide legen ein besonderes Augenmerk auf die Lebendigkeit in ihren Werken. „In Bewegung“ trifft sowohl auf die farbintensiven Bilder von Petra Heck als auch auf die Skulpturen von Manfred Schmid zu, heißt es in einer Ankündigung.

Die schwungvollen Bewegungen, mit denen Petra Heck die Farbe in eigen entwickelter Technik auf die Leinwand bringt, spiegeln sich in ihren Werken wider. Diesem Schwung und der Leidenschaft, die in ihren großformatigen Bildern stecken, könne sich der Betrachter nicht entziehen.

Die Skulpturen von Manfred Schmid scheinen dagegen mitten in einer Bewegung innezuhalten. Ihm gelingt es, einen besonderen Moment, eine Bewegung oder Geste festzuhalten, die den Betrachter berührt.

Ausstellung: Die Ausstellung ist samstags, sonntags und feiertags jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.