Vom 11. bis 20. September gibt es bei der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements Einblicke hinter die Kulissen des Rheinfelder Ehrenamts. „Coronabedingt mussten wir in diesem Jahr auf größere Veranstaltungen verzichten“, erklärt Stefanie Franosz, die Leiterin des Bürgertreffpunktes Gambrinus und der Freiwilligenagentur.

Zum Auftakt laden die SPD-Ortsvereine Rheinfelden und Karsau am Samstag, 12. September, zum Mitmachen bei der RhineCleanUp-Aktion ein. Treff ist um 9 Uhr am Ausstellungspavillon in der Unteren Kanalstraße 1.

Ebenfalls Samstag informiert das Ehepaar Meier über Möglichkeiten einer klimagerechten Aufforstung und lädt dazu um 9.30 und 14 Uhr zu Rundgängen in kleinen Gruppen ein. (Treffpunkt Parkplatz Fridolinschule Degerfelden). Der Förderverein Markhof-Ranch lädt am Samstag, 12. September, zwischen 13 und 15 Uhr zu Führungen über die Ranch ein.

Am Montag, 14. September, lädt die Freiwilligenagentur Vereine und Organisationen zum Erfahrungsaustausch bei einem Mittagessen um 12 Uhr in die Metamorphose (Hebelstraße 23 a) ein (Anmeldung erforderlich). Kaffee serviert das Familienzentrum mit dem Lokalen Bündnis für Familie von 15 bis 17 Uhr. Unter dem Motto „Zauntratsch mit Rikschafahrten“ sind alle Interessierten eingeladen, das Familienzentrum näher kennenzulernen und eine kleine Ausfahrt in der Rikscha „Charly“ zu genießen.

Bei trockenem Wetter lädt der Männerchor TonArt Nollingen um 19 Uhr zur Probe im Freien vor dem Schützenhaus (Grüttgasse 11) ein. Interessierte können sich beim Stammtisch am 9. oder 30. September, jeweils um 19 Uhr, im Schützenhaus informieren.

Das Seniorenbüro stellt am Dienstag, 15. September, im Stadtteiltreff Pfiffikus seine Angebote vor. Von 14 bis 16.30 Uhr gewährt die Fahrradwerkstatt in der Peter-Krauseneck-Straße 21 einen Blick hinter die Kulissen. Mit den Erlösen aus den Flohmärkten unterstützt die Pfalzergruppe soziale Projekte. Wer sich informieren möchte, kann dies am Freitag, 18. September, 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 19. September, von 9 bis 12 Uhr, beim DRK-Depot in Herten tun.

Zum Malen laden die Initiatoren des Frauen-Kultur-Frühstücks am Samstag, 19. September, um 10 Uhr in den Stadtteiltreff Pfiffikus (Schwedenstraße 3) ein. Petra Heck führt dort in die Geheimnisse des Action Painting ein. Ab 16 Uhr informiert die mobile Jugendarbeit des SAK auf dem Kastanienplatz über die vielfältigen Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements „in jungen Jahren“.

Nach dem Motto „Küche verbindet“ bittet der Runde Tisch Mitgemischt am Sonntag, 20. September, um 11.30 Uhr in der Metamorphose (Hebelstraße 23a) zu Tisch.

Zum Abschluss der Engagementwoche findet das Filmfestival des Vereins Stadtkino Rheinfelden mit Filmen rund um die Themen Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit statt. Zu sehen sind am Sonntag, 20. September, im Paulussaal (Blauenstraße 45) um 18 Uhr der Film „The Forum“ und um 20 Uhr „My Octopus Teacher“. Die ganze Woche über lädt das Awo-Schatzkästlein zu verschiedenen Aktionen ein. Öffnungszeiten während der Woche des bürgerschaftlichen Engagements sind Donnerstag und Freitag. von 9 bis 18 Uhr, sowie samstags, von 9 bis 14 Uhr.

Infos sowie Anmeldung im Internet:

www.rheinfelden.de/ehrenamtswoche