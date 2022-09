Rheinfelden – Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hat sich in einem Brief an die Verantwortlichen bei der Deutschen Post gewandt. Er eröffnet darin ein Gesprächsangebot seitens der Stadt. In dem Schreiben, über welches die Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden diese Zeitung in Kenntnis setzt, bekräftigt der Oberbürgermeister seine Kritik an dem Schritt der Deutsche Post, sich aus Rheinfelden zurückziehen zu wollen.

Eberhardt bittet die Verantwortlichen auch im Namen des Gemeinderates, zu prüfen, ob die Deutsche Post den Standort am Friedrichsplatz 7 nicht in Eigenregie übernehmen könne. „Wir wünschen uns von der Deutschen Post, dass sie ihre Dienstleistungen, verbunden mit einer angemessenen Präsenz in Rheinfelden, vorhält, zum Wohle unserer Bürger“, heißt es in dem Schreiben. „Leider liegt die Entscheidung nicht in unseren Händen, aber ich hoffe, dass sich die Deutsche Post diesen Schritt noch einmal überlegt. Schließlich ist Rheinfelden die zweitgrößte Stadt im Landkreis“, betont der OB.

Ende Juli wurde die Stadt darüber informiert, dass nicht nur die Postbank ihren Betrieb in der Filiale am Friedrichsplatz 7 Ende September einstellen wird, sondern dass dort keine Dienstleistungen der Post mehr angeboten würden. Die Eröffnung einer Partnerfiliale im Bekleidungsgeschäft „Get Rio“ in der Friedrichstraße 13 wurde als Alternative in Aussicht gestellt. Mehrfach äußerten Gemeinderat, Verwaltung und Wirtschaftsförderung ihr Bedauern über diesen Schritt.