von Verena Pichler

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen – Seit den weitgehenden Lockerungen der Corona-Verordnungen ist auch der Bedarf an zertifizierten Schnelltests gesunken. Das Testzentrum in der Stadtbibliothek ist seit vergangener Woche geschlossen. Weiter machen wird aber auf jeden Fall Heike Brombacher an der Güterstraße. Sie qualifiziert sich derzeit sogar, um künftig PCR-Tests anbieten zu können.

Im zum Testzentrum umfunktionierten Lesesaal der Stadtbibliothek sei die Nachfrage nach Corona-Tests zuletzt „gegen Null tendiert“, so Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler auf Nachfrage dieser Zeitung. Daher habe der Betreiber – das Einsatzrettungsteam (ERT) – entschieden, vorerst zu schließen. Leiter Michael Waldmeier bestätigt das. „Zu Hochzeiten hatten wir zwischen 200 und 300 Tests pro Tag.“ Zuletzt wären es um die 30 gewesen. „In der Regel kamen Menschen, die den Test für den Urlaub oder Krankenhausbesuche brauchten“, so Waldmeier. Da parallel das Geschäft mit Veranstaltungen wieder deutlich anzieht – das ERT übernimmt an Festen zum Beispiel Sanitätsdienste – habe man sich zu dem Schritt entschlossen. Hauptamtsleiter Schuler betont, dass man den Herbst schon im Blick habe. „Sollte eine weitere Welle kommen, werden wir das Testangebot wieder hochfahren.“

In Grenzach-Wyhlen, wo das ERT ebenfalls das Testzentrum beim Haus der Begegnung betreibt und montags bis sonntags Corona-Tests vornimmt, ändert sich vorerst nichts. „Außer an Feiertagen, da überlegen wir gerade, ob wir das einstellen“, so Waldmeier.

Dass es in Rheinfelden nun eine Teststation weniger gibt, spürt indes Heike Brombacher. Die Friseurmeisterin hat aus der Not des Lockdowns eine Tugend – oder vielmehr ein Geschäft – gemacht und einen Teil ihres großen Friseursalons an der Güterstraße zum offiziellen Testzentrum umfunktioniert. Auch sie hat in den vergangenen Wochen zunächst weniger getestet. „Da waren es auch um die 30 Personen pro Tag.“ Mittlerweile sind es aber zwischen 60 und 100. Brombacher wird auf jeden Fall weitermachen. „Wir haben die Möglichkeiten und die Mitarbeiter.“

Auch will sie ihr Angebot erweitern und in einigen Wochen PCR-Tests anbieten. Dazu arbeitet sie mit einem Labor in Singen zusammen, das die Mitarbeiter in entsprechenden Kursen schult. Nach der Bestätigung durch das Gesundheitsamt kann Brombacher dann loslegen. Die Idee dazu kam ihr im Frühjahr. „Wir hatten im Februar 500 positive Schnelltestergebnisse, im März sogar 600.“ Was den Menschen aber fehlte, waren PCR-Test-Möglichkeiten. „Da haben wir gedacht, dass es sinnvoll wäre, das auch gleich bei uns erledigen zu können.“

Auch zu Brombacher kommen viele Menschen, die in den Urlaub fahren oder Besuche im Pflegeheim machen wollen. „Aber auch einfach solche, die sich unsicher sind und Klarheit haben wollen.“ So lange die Tests kostenlos sind, werde dies so blieben. An Tests mangelt es derweil nicht mehr. „Die gibt‘s jetzt wie Sand am Meer“, lacht Brombacher.

Coiffeur Brombacher, Güterstraße 1; Bahnhofskiosk; C&I Testzentrum in Minseln. Alle Testangebote im Landkreis online unter (www.loerrach-landkreis.de/corona/Schnelltest)