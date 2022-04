von Verena Pichler

Gefeiert wird im Tutti-Kiesi, doch neben lustigen Spielen und Unterhaltung für die gesamte Familie soll der Tag zudem die Herausforderungen und Entwicklungen in der frühkindlichen Bildungslandschaft aufzeigen.

Cornelia Rösner, ehemalige Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr sich die Anforderungen an die Kinderbetreuung im Lauf der Jahrzehnte verändert haben. In dem Kindergarten, den sie selbst besuchte, wurden einst 50 Kinder „aufbewahrt“, bewacht von einer Ordensschwester.

Auch als sie selbst Mutter wurde, war von Ganztagsbetreuung oder verlängerten Öffnungszeiten noch keine Rede. Heute gibt es in der Stadt 22 Kindertagesstätten unter verschiedenen Trägern mit unterschiedlichem Konzept. Wie Simone Fuchs, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung, sagte, beteiligen sich davon zwölf aktiv an dem Fest. „Die übrigen hatten auch wegen des teils akuten Personalmangels keine Kapazitäten.“

Dabei sind sie trotzdem, denn alle Kinder üben derzeit gemeinsam das Lied „Wir sind Kinder“ von Rolf Zuckowski, so dass am 14. Mai ein gewaltiger Kinderchor das Fest eröffnet. „Wenn wirklich alle kämen, wären das 1000 Kinder.“ In die Vorbereitung sind neben den verschiedenen Einrichtungen, Vereinen, Organisationen und der Stadt auch das Familienzentrum, das Bündnis für Familien, der Gesamtelternbeirat sowie die Bürgerstiftung eingebunden.

Rheinfelder Kita-Tag Der Tag: Am Samstag, 14. Mai, findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Tutti-Kiesi der Kita-Tag unter dem Motto „Früher-heute-morgen, hier feiern die Kinder unserer Stadt“ statt. Es gibt Info-Stände, eine Ausstellung, Spielmöglichkeiten sowie Verpflegung.



Familien-Rallye: Familien sind eingeladen, bei einer Rallye mitzumachen. Jede Kita der Stadt hat eine Rätselaufgabe zu ihrer Einrichtung beigesteuert, den Laufzettel zum Download gibt es auf der städtischen Homepage. Der ausgefüllte Zettel kann am Kita-Tag abgegeben werden.

Finanziert wird der Tag aus einem Fördertopf, den die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden mit 10.000 Euro gefüllt hatte. Davon werden verschiedene Bürgerprojekte finanziert, die Auswahl traf die Bürgerstiftung. 1000 Euro kommen so dem Kita-Tag zugute.

Eine Ausstellung wird die Geschichte der Kitas in der Stadt beleuchten, von der ersten Einrichtung bis zur Entwicklung der Ganztagsbetreuung. Doch auch die Zukunft soll betrachtet werden, deshalb gibt‘s eine Werkstatt, in der sich Eltern, pädagogische Fachkräfte und die Verwaltung gemeinsam über Wünsche, Erwartungen und Ziele austauschen. An einem Infostand werden verschiedene Wege in den Erzieherberuf skizziert.

Fuchs hofft, dass dies auch dazu beitragen kann, den Personalmangel zu lindern. „Wir wollen aufmerksam machen auf unsere Kindertagesstätten.“ Die wiederum tragen ihren Teil dazu bei. Jede der zwölf hat sich ein Angebot überlegt. Dabei dürften sich die älteren Gäste an ihre Kindheit erinnert fühlen, denn auch Gummitwist oder Dosenwerfen sind geplant. Elisabeth Petersen vom Gesamtelternbeirat freut sich, dass auch die Initiative Löwenstark mitmacht, die sich um Inklusionskinder kümmert. So wird es auch einen Rollstuhlparcours geben.