Rheinfelden vor 47 Minuten

Rheinfelden: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei hat am Montag in der Friedrichsstraße in Rheinfelden einen 28-jährigen Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Cannabis stand. Auch eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.