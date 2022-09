von Hannah Steiert

Rheinfelden – Ein Notfall tritt ein, man ruft den Rettungsdienst oder die Feuerwehr – und dann muss es schnell gehen. Doch das geht nur, wenn parkende Autos genug Platz für das Einsatzfahrzeug lassen. Um die Bevölkerung für Rettungswege zu sensibilisieren, hat die Verkehrsabteilung der Stadt Rheinfelden mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr eine Probefahrt durch Rheinfelden gemacht.

Tanklöschfahrzeug steckt fest

Nach fünf Minuten Fahrt steckt das Tanklöschfahrzeug fest. Vorne rechts sind nur noch ein paar Millimeter Platz zwischen der Karosserie und einem Zaun aus braunen, von Regen und Sonne gezeichneten Latten. Der rechte Außenspiegel hängt schon in einem Haselnussstrauch. Auf der linken Seite des Fahrzeugs sieht die Lage eigentlich besser aus. Nur ein kleiner Vorgarten ohne große Bäume und Zäune. An der Ecke ist jedoch eine kleine Steinmauer, die man oben aus der Fahrkabine kaum sieht und die die Kurve für den Lastwagen fast unmöglich macht.

„Rheinfelden 19 von 24 kommen“, sagt Dirk Hamacher vom Fahrersitz in das Funkgerät. „Können Sie mich mal kurz einweisen kommen?“ Der stellvertretende Feuerwehrkommandant David Sommer kommt aus dem kleineren Feuerwehrfahrzeug, das hinterherfährt, nach vorne. Einschlagen, ruft er und zeigt mit seinen Händen den Abstand an, der noch zwischen Fahrzeug und Mauer ist. Dirk Hamacher lenkt konzentriert ein, fährt etwas nach hinten. David Sommer klappt den rechten Außenspiegel ein, um mehr Platz zu schaffen. „Ich sehe die Ecke nicht von hier“, sagt Hamacher. „Bei so was braucht man einen Einweiser“. Es ist noch hell, bei Dunkelheit sei es noch schwieriger. Doch Hamacher ist erfolgreich: Nach fünf Minuten ist der Lastwagen frei. Freie Rettungswege können Leben retten. Das möchte die Stadt Rheinfelden mit der Testfahrt in Erinnerung rufen.

Platz für Rettungsfahrzeuge

„Im Einsatzfall ist das dann entscheidend, wie lange das Einsatzfahrzeug zum Ort braucht“, sagt Isabell Trautmann, die stellvertretende Leiterin der Verkehrsabteilung. Eigentlich geht es bei der Testfahrt gar nicht um kleine Mauern, sondern um Falschparker. Die Gesetzeslage ist klar: Laut Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf in einer Straße nicht geparkt werden, wenn nicht ausreichend Platz ist, damit ein Rettungswagen vorbei kann. Gerichte haben sich mit diversen Urteilen auf einen Standardwert von 3,05 Metern festgelegt – so viel Platz muss neben dem parkenden Auto mindestens noch sein, damit das Rettungsfahrzeug problemlos vorbeikommt. Für manche Straßen bedeute das, dass überhaupt nicht geparkt werden dürfe. Vor allem schmale Anwohnerstraßen beträfe das. Dort weisen auch keine Schilder auf das Parkverbot hin, denn das Verbot ergibt sich ja aus der StVO. „An Rechts-vor-Links-Kreuzungen gibt es ja auch keine Schilder“, sagt Trautmann.

Das Tanklöschfahrzeug ist das zweitgrößte Fahrzeug, das die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden besitzt. 9,50 Meter lang, drei Meter breit und 3,40 Meter hoch. Nur das Fahrzeug mit der Drehleiter ist größer. Da kann es schnell eng werden. Der Rosenau-Weg in Rheinfelden ist eine solche besonders enge Straße. Nachdem Dirk Hamacher das Fahrzeug wieder auf die Spur bekommen hat, fährt er mit langsamen zehn Kilometern pro Stunde weiter in die Degerfelder Straße.

Diese Straße ist breiter, der Weg ist frei, Hamacher beschleunigt auf 20 Stundenkilometer. Bis zum nächsten Hindernis. Ein Lastenrad der Deutschen Post versperrt den Weg. „Da ist jetzt Ende Gelände“, sagt Hamacher und hält an. Der Postbote kommt aus einem Hauseingang und fährt sein Fahrrad weg, macht eine entschuldigende Geste. Für Hamacher kann die Fahrt weitergehen, er hat aber trotzdem Zeit verloren, die von seiner Ausrückzeit abgeht. Zehn Minuten hat er, um vom Gerätehaus an die Einsatzstelle zu fahren. Doch je häufiger er wegen Kleinigkeiten anhalten oder langsam fahren muss, desto schwieriger wird es.

Manchmal geht es nur langsam voran und keiner ist schuld. Keine Steinmauer, keine Mülleimer, keine Falschparker. In einer engen Straße fährt Hamacher langsam an einem auf der rechten Seite parkenden weißen Auto vorbei. Auf der linken Seite hängen Äste der Hecke in das halbgeöffnete Fenster rein. Büsche und Bäume seien besser als Stein- oder Metallmauern, sagt Hamacher. Diese geben nach, so bekomme man nochmal ein paar Zentimeter Spielraum. Eng ist es trotzdem. Aber der Autofahrer hat nicht falsch geparkt, die 3,05 Meter sind haargenau eingehalten.

Fahrer Dirk Hamacher wünscht sich etwas mehr Mindestbreite. „3,50 Meter würden schon langen“, sagt er. „Hätte ich ein bisschen mehr, könnte ich schon schneller fahren.“ Zeit, die bei einem richtigen Einsatz den Unterschied ausmachen könnte.